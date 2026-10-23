国家邮政局召开邮政快递业安全治理规范化座谈会：要持续深入推进“反内卷”工作

IT之家 10 月 23 日消息，据国家邮政局，10 月 22 日至 23 日，国家邮政局在河南洛阳召开邮政快递业安全治理规范化座谈会。

会议要求，各级邮政管理部门要强化行业监管核心职能，大力加强行业安全监管，维护快递市场秩序。各企业要把安全责任牢牢扛在肩上，统筹发展和安全，进一步抓实抓细行业安全各项工作。

会议强调，要聚焦突出问题和关键环节，以更大力度更实举措做好行业安全工作：

一是大力整治生产安全突出隐患 。要强化重大事故隐患排查整治，深入整治消防隐患，严格规范外包管理，持续完善企业安全管理体系。

二是突出抓好寄递渠道风险防范 。要抓好寄递安全“三项制度”落实，抓实抓细行业反诈工作，加强寄递物品安全管理，加强信息安全防范。

三是强化事前事中事后全链条监管 。要加强事前准入与事中事后管理衔接，抓好两项强制性国家标准执行，加强协议用户规范管理，提升广大群众用邮安全感。

四是持续深入推进“反内卷”工作。要确保末端派费稳定，深化成本核算指导，严肃整治跨区揽件行为，企业总部要优化对所属服务网络的考核管理规则，不得层层加码、转嫁经营成本。五是加强风险研判，及时化解矛盾纠纷，全力做好行业稳定工作。

IT之家注意到，国家邮政局于 10 月 19 日公布 2026 年 1-9 月邮政行业运行情况，整理主要内容如下：