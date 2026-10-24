英国将砸 6 亿英镑应对潜在 AI 风险，还计划建 AI 生物安全实验室

IT之家 10 月 24 日消息，据路透社报道，当地时间 24 日，英国政府宣布将投入约 6 亿英镑（IT之家注：现汇率约合 53.6 亿元人民币），重点应对 AI 带来的公共卫生和安全风险。
其中，生物安全计划将获得最多资金。英国政府将斥资 1 亿英镑（现汇率约合 8.93 亿元人民币）建立 AI 生物安全实验室以识别生物威胁，另投入 6,500 万英镑（现汇率约合 5.81 亿元人民币）研发针对病原体的防范和应对措施。
英国 AI 大臣卡尼什卡 · 纳拉扬表示，政府希望把 AI 生物安全实验室建设成具有全球影响力的重要机构，汇聚世界顶尖科研力量，保护民众免受新出现的生物威胁。
其他投入和支持措施如下：
OpenAI 和 Anthropic 将为生物安全计划提供价值最高 2 亿英镑（现汇率约合 17.87 亿元人民币）的 AI 模型使用额度。
谷歌 DeepMind 及伦敦 AI 生命科学初创企业 Basecamp Research 也将提供支持。
英国 AI 安全研究所将获得政府追加的 1.2 亿英镑（现汇率约合 10.72 亿元人民币）拨款。
1.3 亿英镑（现汇率约合 11.61 亿元人民币）将投入“国家网络盾牌”及“国家网络风险暴露与实时漏洞中心”两个新项目，提升关键基础设施及整体经济的网络安全防护能力。
6,000 万英镑（现汇率约合 5.36 亿元人民币）将用于设立投资基金，支持利用 AI 推动机器人、自主系统和制造业发展的英国企业。
6,000 万英镑（现汇率约合 5.36 亿元人民币）将用于 AI 研究及采购合同。
追加 2,300 万英镑（现汇率约合 2.05 亿元人民币）研究 AI 对经济的影响。
1,800 万英镑（现汇率约合 1.61 亿元人民币）将用于新建芯片设计学院。
1,500 万英镑（现汇率约合 1.34 亿元人民币）将用于设立奖项，鼓励利用 AI 解决公共政策难题，首批重点关注医疗卫生领域。
3,000 万英镑（现汇率约合 2.68 亿元人民币）将分配给各地区市长，支持地方 AI 项目。
英国国家网络安全中心也将获得额外拨款，用于扩大曼彻斯特业务，具体金额尚未公布。