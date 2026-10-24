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英国将砸 6 亿英镑应对潜在 AI 风险，还计划建 AI 生物安全实验室

2026/10/24 8:59:37 来源：IT之家 作者：清源 责编：清源
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IT之家 10 月 24 日消息，据路透社报道，当地时间 24 日，英国政府宣布将投入约 6 亿英镑（IT之家注：现汇率约合 53.6 亿元人民币），重点应对 AI 带来的公共卫生和安全风险。

其中，生物安全计划将获得最多资金。英国政府将斥资 1 亿英镑（现汇率约合 8.93 亿元人民币）建立 AI 生物安全实验室以识别生物威胁，另投入 6,500 万英镑（现汇率约合 5.81 亿元人民币）研发针对病原体的防范和应对措施

英国 AI 大臣卡尼什卡 · 纳拉扬表示，政府希望把 AI 生物安全实验室建设成具有全球影响力的重要机构，汇聚世界顶尖科研力量，保护民众免受新出现的生物威胁。

其他投入和支持措施如下：

  • OpenAI 和 Anthropic 将为生物安全计划提供价值最高 2 亿英镑（现汇率约合 17.87 亿元人民币）的 AI 模型使用额度。

  • 谷歌 DeepMind 及伦敦 AI 生命科学初创企业 Basecamp Research 也将提供支持。

  • 英国 AI 安全研究所将获得政府追加的 1.2 亿英镑（现汇率约合 10.72 亿元人民币）拨款。

  • 1.3 亿英镑（现汇率约合 11.61 亿元人民币）将投入“国家网络盾牌”及“国家网络风险暴露与实时漏洞中心”两个新项目，提升关键基础设施及整体经济的网络安全防护能力。

  • 6,000 万英镑（现汇率约合 5.36 亿元人民币）将用于设立投资基金，支持利用 AI 推动机器人、自主系统和制造业发展的英国企业。

  • 6,000 万英镑（现汇率约合 5.36 亿元人民币）将用于 AI 研究及采购合同。

  • 追加 2,300 万英镑（现汇率约合 2.05 亿元人民币）研究 AI 对经济的影响。

  • 1,800 万英镑（现汇率约合 1.61 亿元人民币）将用于新建芯片设计学院。

  • 1,500 万英镑（现汇率约合 1.34 亿元人民币）将用于设立奖项，鼓励利用 AI 解决公共政策难题，首批重点关注医疗卫生领域。

  • 3,000 万英镑（现汇率约合 2.68 亿元人民币）将分配给各地区市长，支持地方 AI 项目。

  • 英国国家网络安全中心也将获得额外拨款，用于扩大曼彻斯特业务，具体金额尚未公布。

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关键词：英国人工智能AI安全

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