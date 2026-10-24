英国将砸 6 亿英镑应对潜在 AI 风险，还计划建 AI 生物安全实验室

IT之家 10 月 24 日消息，据路透社报道，当地时间 24 日，英国政府宣布将投入约 6 亿英镑（IT之家注：现汇率约合 53.6 亿元人民币），重点应对 AI 带来的公共卫生和安全风险。

其中，生物安全计划将获得最多资金。英国政府将斥资 1 亿英镑（现汇率约合 8.93 亿元人民币）建立 AI 生物安全实验室以识别生物威胁，另投入 6,500 万英镑（现汇率约合 5.81 亿元人民币）研发针对病原体的防范和应对措施。

英国 AI 大臣卡尼什卡 · 纳拉扬表示，政府希望把 AI 生物安全实验室建设成具有全球影响力的重要机构，汇聚世界顶尖科研力量，保护民众免受新出现的生物威胁。

其他投入和支持措施如下：