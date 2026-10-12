英国将加强网络防御，AI 国务大臣呼吁人工智能企业加大安全保障力度

IT之家 10 月 12 日消息，据《卫报》报道，英国将加强其网络防御，同时呼吁顶尖人工智能研发企业在系统安全治理上采取更积极的举措。

英国 AI 国务大臣卡尼什卡 · 纳拉扬（Kanishka Narayan）预计将在西伦敦发表的专题演讲中正式宣布上述政策主张。

纳拉扬将呼吁前沿人工智能研发企业采取更多切实举措保障系统安全。IT之家获悉，纳拉扬表示，英国绝不能完全依赖科技巨头对其模型进行“自我监管”，并强调英国本土必须构建更多自主可控的 AI 基础设施。

延伸阅读

据英国政府官网资料，卡尼什卡 · 纳拉扬于 2026 年 7 月 20 日被任命为人工智能国务大臣，同时在英国内阁办公室以及商业、创新、科学与贸易部（BIST）任职。他此前于 2025 年 9 月 7 日至 2026 年 7 月 20 日担任科学、创新与技术部（DSIT）的议会副国务大臣，并于 2024 年 7 月当选威尔士格拉摩根谷选区议员。

纳拉扬分管的内阁办公室职责中包括人工智能安全研究院（AI Security Institute，AISI）。该机构旨在构建人工智能风险的证据基础，为政府决策提供参考。据英国议会 2026 年 4 月披露的信息，AISI 已与 OpenAI、谷歌 DeepMind、Anthropic 等领先 AI 公司合作测试了超过 30 个模型，其发现会在模型部署前促成实际改动。

2025 年 12 月 18 日，AISI 发布首份《前沿人工智能趋势报告》。报告显示 AI 系统能力提升迅速：在网络安全领域，模型完成学徒级任务的成功率从 2023 年的不足 9% 升至 2025 年的约 50%，2025 年首次有模型完成需要长达 10 年经验的专家级网络任务；在软件工程领域，模型完成时长约 1 小时的编程任务的成功率从两年前的不足 5% 提升至超过 40%；部分网络任务中，AI 无需人工指导即可完成的时长大约每 8 个月翻一番。报告同时指出，用于确保 AI 按预期运行的防护措施正在改善，红队找到“通用越狱”方法所需时间从几分钟延长至数小时，约提升 40 倍。

在强化本土 AI 基础设施方面，英国政府此前已推出一系列举措：设立规模 5 亿英镑的主权 AI（Sovereign AI）风投基金，首笔股权投资投向 AI 基础设施公司 Callosum；发布《AI 硬件计划》，扶持研发 AI 芯片与半导体技术的英国企业；发布《网络增长行动计划》（Cyber Growth Action Plan）以提振本国网络安全产业，并扩大国家安全战略投资基金规模。英国政府认为，绝大多数 AI 系统应在使用环节受到监管。