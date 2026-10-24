苹果庆祝初代 iPod 诞生 25 周年，Apple Music 官网上线套娃彩蛋

IT之家 10 月 24 日消息，科技媒体 AppleInsider 昨日（10 月 23 日）发布博文，报道称苹果为庆祝初代 iPod 发布 25 周年，在 Apple Music 网页端埋下一个“彩蛋”。用户访问一个不存在的页面，即可看到一台完全可交互的初代 iPod。

IT之家查询公开资料，苹果于 2001 年 10 月 23 日推出初代 iPod，同年 11 月 10 日开售，以“把 1000 首歌装进口袋”为核心卖点，把大容量硬盘、简洁操作和 iTunes 同步结合在一起，成为苹果从电脑公司走向消费电子与数字音乐生态的关键产品。

在 2001 年多数 MP3 播放器容量小、传输慢、操作繁琐。初代 iPod 用 1.8 英寸小硬盘做到 5GB 存储，并通过 FireWire 实现“一首 CD 不到 10 秒、1000 首歌不到 10 分钟”的传输速度；苹果当时称其比 USB 播放器快约 30 倍。

苹果公司为了纪念初代 iPod 发布 25 周年，在 Apple Music 网页端埋下“彩蛋”，用户访问一个不存在的页面，例如 https://music.apple.com/cn/ithome，即可看到一台完全可交互的初代 iPod。

这台虚拟 iPod 并非静态图片。用户可以用鼠标点击或拖动经典的 Click Wheel 转盘，浏览菜单、进入歌曲列表，并试听多首 90 秒歌曲片段。

苹果还设置了“彩蛋中的彩蛋”：进入 Settings → About，长按转盘中央按键，最终可以玩到经典游戏《Breakout》。这款游戏与苹果联合创始人 Steve Wozniak 和 Steve Jobs 早年在雅虎前身 Atari 的工作经历有关。

该彩蛋目前只能在浏览器中体验，Apple Music 应用内无法看到。在 Mac 上点击相关链接时按住 Command 键，或在 iOS 上长按链接并选择“打开”，可避免被自动跳转到 App。