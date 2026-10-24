一加 Ace 7 系列手机全系 9000mAh 冰川电池、100W 超级闪充，能连续看视频 24 小时

IT之家 10 月 24 日消息，一加中国区总裁 @李杰Louis 今天上午继续发文预热一加 Ace 7 系列：“这次把续航体验也拉满了！”

根据介绍，新机全系搭载 9000mAh 超大冰川电池 + 100W 超级闪充，185 帧游戏可以连续玩 7 小时，视频能连续看 24 小时，号称能日常用一天，出门不用再惦记着带充电宝。

该系列机型还配备了冰川电池聚能芯片，让同样的电池容量发挥更持久的续航。李杰表示，该芯片的加持，可使手机在低电量时，性能依然稳定；长期使用，也能帮助延缓电池老化，让电池 5 年依然耐用。

新机还将配备游戏玩家特别喜欢的“旁路供电”，边充电边玩游戏，减少电池充放电带来的额外发热，玩得更尽兴。

据IT之家了解，一加 Ace7 系列新品发布会将于 10 月 29 日 19:00 举行。

全新一加 Ace7 系列带来旗舰的质感设计：「风暴岛」隐藏式进风口，凭借空气动力学设计带来更大进风风量；「星际光效」自定义呼吸灯，让你游戏更有氛围，来电和通知也能实时提醒。此外，该机还搭载旗舰金属中框，全新 AG 丝绸玻璃工艺。

目前，一加手机已官宣一加 Ace 7 Pro 搭载第五代骁龙 8 至尊版，行业首创「双路冰河风冷系统」，同时做到稳帧和低温。

此外，该系列机型的配色也已经公布。

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