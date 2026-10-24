亿万富翁投资人马克 · 库班：抵御失控智能体就像防蟑螂，可以用 AI“喷药”

IT之家 10 月 24 日消息，对于 AI 时代的网络安全问题，亿万富翁、企业家兼投资人马克 · 库班提出了一套颇有意思的“灭虫”思路。

据《商业内幕》今天（24 日）报道，库班将大量 AI 智能体发动的网络攻击比作蟑螂入侵：即使房屋刚刚喷过杀虫剂，蟑螂仍能找到钻进去的办法。“我经常问网络安全专家，听到各种黑客攻击、技术突破和安全问题时，AI 究竟有没有发明什么新招数？答案是没有。AI 并没有创造新的攻击手段，只是能够发动海量攻击，本质上还是暴力破解。”

在库班看来，防范 AI 网络攻击与防止蟑螂入侵房屋有着相似之处。“道理和防蟑螂一样。只要有人制造出足够多的 AI 智能体，总有办法找到系统的入口，再利用找到的漏洞。好消息是，我们同样可以用大量 AI 给系统‘喷药’。我认为，会有更多人投入力量阻止恶意攻击。我对 AI 一点也不悲观。”

人工智能行业也开始组建自己的“灭虫队”，着手防范安全风险。过去一年，OpenAI 在领英发布的安全岗位招聘数量增长 91%，涵盖系统测试、技术研究和治理等领域。

IT之家获悉，部分风险已在测试中显现。Anthropic 披露，由于第三方测试环境配置错误，三个 Claude 模型未经授权访问了有关机构的实际运行系统。此后，Anthropic 引入实时分类模型，识别并阻止 AI 模型试图突破测试环境的行为。

库班认为，AI 虽然降低了实施恶意攻击的门槛，但防御者同样可以利用 AI 增强网络安全防护能力。“坏事当然会发生，但网络攻击从来就不是什么新鲜事。如果攻击者能靠大规模暴力破解发动攻击，防御者也能以同样的方式应对。”