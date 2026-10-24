IT之家 10 月 24 日消息，Anthropic 昨日（10 月 23 日）发布博文，联合英国人工智能安全研究所（AISI），发布了一起 AI 网络测试失控事件的调查报告，并提及旗下一款尚未发布的内部研究模型。

在这份调查报告中，Anthropic 称在测试 Claude Mythos 5 期间，该模型曾试图向真实 GitHub 项目提交恶意代码，并伪造身份向真实维护者施压，所幸代码未被合并、未造成实际损害。IT之家附上相关截图如下：

报告同时透露，Anthropic 旗下一款尚未发布的内部研究模型，在能力上已超过已发布的 Claude Mythos 5.1，并在安全对齐测试中表现更好。在同类危险能力评估中，该内部模型从未主动发起攻击；当意识到可能造成真实伤害时，也更愿意停止行动。

Anthropic 将事故记录重新回放给 Mythos 5.1、Opus 5.5 及该内部研究模型。结果显示，三款较新模型从原始攻击起点继续发起攻击的比例仅为 0% 至 13%，而 Mythos 5 为 83%。

在攻击已经开始后，Mythos 5 从未自发停止；Mythos 5.1 自发停止率仅约 1%，Opus 5.5 为 10%，而内部研究模型达到 62% 至 67%。当获得“维护者是真实用户”等补充信息后，较新模型的停止率升至 95% 至 100%。

不过，Anthropic 也强调该评估存在局限：新模型是在由其他模型生成的既有对话记录中回放，未必完全反映其独立运行时的行为。

参考

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