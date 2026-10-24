Steam 喜加一：第一人称生存恐怖射击游戏《Radiant Exodus》免费领

IT之家 10 月 24 日消息，开发者宣布 Horrawr 旗下第一人称生存恐怖射击游戏《Radiant Exodus》将于 2026 年 11 月 17 日结束免费游玩，开始付费销售。玩家可以在期限前将游戏免费添加至 Steam 库，即使游戏日后进行收费，仍可继续游玩。IT之家附游戏商品页（https://store.steampowered.com/app/2920120/Radiant_Exodus/）。

《Radiant Exodus》于 2025 年 5 月 24 日推出，最初采用付费制，随后于 2026 年 8 月 4 日转为免费游玩。开发团队当时表示，希望借此接触更多玩家。

本作是一款以约 30 分钟剧情为主线的线性恐怖射击游戏。故事讲述某个夜晚，夜空中出现神秘异光后，小镇 Gleam City 陷入混乱，居民接连失踪。玩家将扮演退役士兵 Sarah Caldwell，在危机四伏的环境中设法生存，同时寻找失踪的父亲，并揭开神秘计划「Exodus Project」背后的真相。

游戏中，玩家需要管理弹药，对抗扭曲的敌人，并通过收集文件、通信记录等线索逐步拼凑事件全貌。部分玩家好评指出，游戏中的步枪弹药几乎无限，虽然流程较短，但仍不乏突发惊吓与对抗怪物的乐趣。感兴趣的玩家可趁目前免费期间前往 Steam 将游戏添加至库。

游戏图赏：

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