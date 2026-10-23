Epic 喜加一：太空生存策略游戏《Terraspace》免费领

IT之家 10 月 23 日消息，开发商 Black Apple 宣布旗下太空生存策略游戏《Terraspace》即日起在 Epic 游戏商城开启限时免费“喜加一”活动，玩家可以在北京时间 10 月 28 日凌晨 4 点前免费领取。

需要注意的是，本次限免并非 Epic 官方活动，而是由开发团队自行发起的特别促销，IT之家附游戏商品页（https://store.epicgames.com/p/dimond-hunt-03a766?utm_source=chatgpt.com）。

《Terraspace》以尚未开发的星球为舞台，玩家需要收集资源、建造生产设施，满足太空团队的基本生存需求，并逐步打造能够前往其他星球的太空船，开启一场星际移居之旅。

在外星球开荒期间，玩家需要规划并建造各类设备与设施，获取食物、水和电力等生存必需资源，同时研发和制造不同的技术装置，确保团队能够在太空环境中持续运作。积累足够的资源后，玩家便能建造太空船，寻找适合移居的下一个星球。

游戏图赏：

「喜加一」最新动态

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。