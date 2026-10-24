远水难救近火：沃尔沃手握 5 万辆 EX60 订单，产量却只有 5000 辆

IT之家 10 月 24 日消息，沃尔沃汽车透露，由于新技术和制造工艺带来了生产难题，全新纯电 SUV EX60 的产能爬坡速度低于预期。

今年 4 月投产以来，新车订单量已超过 5 万辆，但实际产量仅为 5000 辆。沃尔沃 CEO 汉肯 · 塞缪尔森坦言：“我们的产能爬坡进度落后于原先计划，因此 EX60 对公司财务业绩产生贡献的时间也将推后。”

EX60 迟迟无法实现大规模生产的时间节点，恰逢沃尔沃业绩承压。23 日公布的财报显示，公司 2026 年第三季度净亏损 57 亿瑞典克朗（IT之家注：现汇率约合 38.28 亿元人民币），季度表现“非常令人失望”。为恢复盈利，沃尔沃还宣布计划裁员 2500 人。

塞缪尔森指出，EX60 是沃尔沃扭亏计划中的关键车型，未来有望成为公司利润贡献最大的车型之一。但在哥德堡附近的托斯兰达工厂实现满负荷生产前，EX60 还难以充分发挥改善公司盈利状况的作用。

相比之下，宝马近期宣布，去年 10 月发布的 iX3 已获得 10 万辆订单。据英媒 Autocar 报道，作为 EX60 的直接竞争对手，iX3 在产能爬坡方面进展更快。为满足市场需求，宝马匈牙利新工厂以公司历史上最快的速度提升产量。德布勒森工厂最近增加了第三班次，目前已实现全天候满负荷运转。

沃尔沃首席商务官埃里克 · 塞维林森透露，EX60 的生产启动过程未能达到预期。由于新车采用全新的 SPA3 平台，工厂必须对原有生产流程进行大幅调整。

为生产 SPA3 平台纯电车型，沃尔沃已向托斯兰达工厂投入近 7.5 亿英镑（现汇率约合 67 亿元人民币）。新平台采用一体化压铸工艺，以大型压铸件取代多个独立车身零部件，并引入电芯与车身一体化技术，将电芯直接集成到车身结构中。

沃尔沃将此次生产延误主要归因于电池集成工艺，并强调，EX60 面临的问题与 2024 年导致旗舰车型 EX90 推迟上市的软件故障毫无关系。

塞缪尔森指出，EX60 投产初期进展缓慢，反映出新车与沃尔沃现有纯电车型在制造工艺上的差异。目前，沃尔沃正稳步提高 EX60 的产量。