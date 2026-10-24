小米米家恒温淋浴花洒 S1 新增枪灰色版本，首发价 1199.35 元

IT之家 10 月 24 日消息，小米现已在有品为旗下米家恒温淋浴花洒 S1 新增枪灰色版本（点此访问），该款花洒配备 LED 温度数显、防烫置物台，支持智能出水等功能，首发价 1199.35 元。

据介绍，米家恒温淋浴花洒 S1 支持智能恒温出水，温度可调节范围为常温至 49℃，预防高温烫伤；出水默认 38℃，高温调节需要按压童锁，避免误操作烫伤风险。

该花洒配备 LED 实时数显，可通过水流感应实时显示水温变化；采用隐藏式电池供电（附赠 4 节 5 号电池），具备 IPX5 级防水、270 天续航。

这款花洒还配备 371mm 防烫置物台、钢化玻璃面板及分控式钢琴按键，支持增压手持花洒出水、畅爽太阳花洒出水、双功能喷枪出水、隐藏式防溅下出水 4 种出水模式，一键一控。

米家恒温淋浴花洒 S1 采用抗菌 59 黄铜主体，由 305mm 天幕太阳花洒和 130mm 增压手持花洒组成，配有可调式升降结构，手持花洒高度、角度可根据不同使用习惯自由调节。

IT之家附小米米家恒温淋浴花洒 S1 亮点信息及参数如下：

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