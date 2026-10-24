国产旗舰机最新激活销量数据曝光，华为 Mate 90 系列开售 18 天约 52.8 万台连续多周第一

IT之家 10 月 24 日消息，博主 @数码闲聊站 昨日发文，分享了国产旗舰机的最新激活销量（第三方机构截止 2026 年第 42 周累计数据）：
某 16 一款机型 —— 8.35W (首周开售 6 天)
某 90 系列四款机型 —— 52.8W±(开售 18 天)
某 9 系列三款机型 —— 39.1W±(开售 21 天)
某 18 系列两款机型 —— 36.8W±(开售 26 天)
某 10 系列三款机型 —— 24.6W±(开售 25 天)
某 500 系列三款机型 —— 20.8W±(开售 25 天)
根据评论区讨论来看，上述机型分别对应一加 16、华为 Mate 90 系列、荣耀 Magic9 系列、小米 18 系列、OPPO Find X10 系列和 vivo X500 系列。
IT之家注意到，博主还在评论区补充称，某 90 系列（根据评论区讨论来看，指的是华为 Mate 90 系列）已连续多周国产旗舰第一。
延伸阅读
关于文中提到的“激活销量”，其统计的是用户开机联网激活手机的数量，由第三方机构统计，与厂商出货量、最终零售销量并不等同。该数据截至 2026 年第 42 周（约 10 月中旬），各机型开售仅 18 至 26 天，整体处于首销期向平销期过渡的阶段。
作为背景，华为 Mate 90 系列于 2026 年 10 月 1 日 12:08 正式开售，共包含 Mate 90、Mate 90 Pro、Mate 90 Pro Max 以及 Mate 90 RS | ULTIMATE DESIGN 四款机型，出厂搭载 HarmonyOS 7.0，首发价 5999 元起。
一加 16 于 2026 年 10 月 12 日发布、10 月 13 日全渠道开售，首批搭载台积电 2nm 制程的第六代骁龙 8 超级至尊版，主打原生 185 帧高刷游戏体验，配备 9000mAh 冰川电池，国补到手价 5199 元起。
荣耀 Magic9 系列于 2026 年 9 月 28 日在北京发布，包含 Magic9 Pro Max、Magic9、Magic9 超能版三款旗舰，售价 4499 元起，主打与阿莱（ARRI）联合打造的影像系统。
小米 18 系列此次采用分批发布策略，其中小米 18 Fold 于 2026 年 9 月上旬发布并率先开售，Pro 系列随后登场，标准版则安排在更晚时间推出。
OPPO Find X10 系列于 2026 年 9 月 22 日发布，首发搭载新一代 2nm 旗舰芯片天玑 9600 Pro 及 8000mAh 冰川电池；vivo X500 系列则于 2026 年 9 月 21 日发布，9 月 24 日起陆续开售，全系搭载天玑 9600 系列 2nm 芯片，售价 5499 元起。