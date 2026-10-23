首发 1499 元，小米米家净水器 3 1200G 上架预售

IT之家 10 月 23 日消息，小米米家净水器 3 1200G 上架预售，10 月 30 日 20 点开抢，首发价 1499 元。
IT之家从商品页面获悉，该产品采用纯物理过滤技术，滤材不添加阻垢剂。配合滤芯自净化技术，主动冲洗管路陈水，确保每杯水都新鲜纯净。通过母婴级净水认证，出水水质 0 双酚 A，累计总净水量高达 50 吨。
新品搭载 13 级鲜活净水过滤系统，过滤精度达 0.0001 微米，从过滤、冲洗到出水全链路层层拦截，高效滤除自来水中杂质、余氯、重金属、细菌、病毒等 145 种污染物。针对净水器久置不用易滋生细菌的问题，后置抗菌滤芯配合出水管路内置长效抗菌材质，有效阻断后端细菌滋生，避免二次污染。对于大肠杆菌、金黄色葡萄球菌，抗菌率超 99%。
新品支持 1400G 大通量直饮水，初始流速高达 3.74L/min，150mL 的水杯 2.4 秒即可接满，快速满足大量用水、多口之家的日常用水所需。
高清大屏清晰显示出水模式、水量设定、TDS 值等信息，IPX8 专业防水等级，无惧厨房潮湿与水花喷溅。接入米家 App 随时查看水质、用水量，了解滤芯使用情况等，按需调节出水量，亦可一键下单购买滤芯。
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