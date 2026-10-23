首页
IT圈
最会买
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>智能家电

首发 1499 元，小米米家净水器 3 1200G 上架预售

2026/10/23 19:58:30 来源：IT之家 作者：浩渺 责编：浩渺
评论：
感谢IT之家网友 很宅很怕生 的线索投递！

IT之家 10 月 23 日消息，小米米家净水器 3 1200G 上架预售，10 月 30 日 20 点开抢，首发价 1499 元。

IT之家从商品页面获悉，该产品采用纯物理过滤技术，滤材不添加阻垢剂。配合滤芯自净化技术，主动冲洗管路陈水，确保每杯水都新鲜纯净。通过母婴级净水认证，出水水质 0 双酚 A，累计总净水量高达 50 吨。

新品搭载 13 级鲜活净水过滤系统，过滤精度达 0.0001 微米，从过滤、冲洗到出水全链路层层拦截，高效滤除自来水中杂质、余氯、重金属、细菌、病毒等 145 种污染物。针对净水器久置不用易滋生细菌的问题，后置抗菌滤芯配合出水管路内置长效抗菌材质，有效阻断后端细菌滋生，避免二次污染。对于大肠杆菌、金黄色葡萄球菌，抗菌率超 99%

新品支持 1400G 大通量直饮水，初始流速高达 3.74L/min，150mL 的水杯 2.4 秒即可接满，快速满足大量用水、多口之家的日常用水所需。

高清大屏清晰显示出水模式、水量设定、TDS 值等信息，IPX8 专业防水等级，无惧厨房潮湿与水花喷溅。接入米家 App 随时查看水质、用水量，了解滤芯使用情况等，按需调节出水量，亦可一键下单购买滤芯。

京东小米米家净水器 3 1200G 券后 1499 元领 8.8 折券

  • 京东 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 3 次：点此抽红包

  • 淘宝 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 1 次：点此抽红包

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：小米米家净水器 3 1200G净水器

软媒旗下网站： IT之家 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 软媒手机APP应用 魔方 最会买 要知