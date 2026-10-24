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32 英寸 AOC OLED 雾面 4K 120Hz 显示器 U32U4D 发售，国补价 5249 元

2026/10/24 16:57:22 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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感谢IT之家网友 很宅很怕生华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 10 月 24 日消息，冠捷新推出了一款 32 英寸的 AOC U4 Graphic Pro 显示器，型号为 U32U4D ，京东价格显示为 6332 元，京东提供 500 元优惠券，再叠加国补后 5248.8 元，现已开售。

京东 AOC 32 英寸电竞办公显示器 U32U4D4K120Hz Gen.3 五层堆叠 OLED AGLR 雾面抗反 低蓝光 TUV HDR500 Type-C 券后 5248.8 元领 500 元券

这款显示器采用了 32 英寸第三代五层堆叠结构的 QD-OLED 面板，支持 1500,000:1 高静态对比度 + 石墨烯散热，拥有 DarkShield（Black AGLR）雾面抗反射涂层（2.5 倍抗刮擦能力提升 + 40% 黑位感知增强），通过 UL TrueBright 认证。

此外，这款显示器支持 4K 120Hz 显示，支持 DisplayHDR True Black 500、515nits（APL 10%）+1000nits（APL 3%），支持 True 10bit 色彩，覆盖 100% sRGB、99% DCI-P3、97% AdobeRGB 色域，配备 USB-C（PD 96W）、DP 1.4、HDMI 2.1、USB 3.2 Gen2 接口，支持 Type-C 一线连。

IT之家附参数如下：

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关键词：AOCQDOLED

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