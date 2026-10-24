14.99 万元起，捷途山海 L7 PLUS 1.5L C-DM 智驾版新增“智享精英版”“激光雷达豪华版”上市

IT之家 10 月 24 日消息，捷途汽车宣布为旗下捷途山海 L7 PLUS 1.5L C-DM 智驾版新增“220KM 五座智享精英版”和“220KM 五座激光雷达豪华版”，指导价分别为 14.99 万元和 15.99 万元，超级置换政策后售价分别为 13.99 万元和 14.99 万元。

系列车型继续延续现款车型的设计风格，星环式贯穿灯组搭配两侧 J 字形造型勾勒，封闭式前格栅搭配下方梯形进气口。车身采用半隐藏式车门把手搭配密辐式轮圈，提升车辆精致感。车尾采用贯穿式尾灯组，与车头形成视觉呼应。

该车采用 10.25 英寸全液晶仪表 +15.6 英寸可左右 10° 旋转向日葵中控屏，搭载高通 SA8255 芯片，匹配 24GB RAM 和 256GB 存储空间，运行 TOUR OS 3.2 车机系统，内置科大讯飞星火 AI 大模型，支持四音区语音交互，配备伯牙之音 12 扬声器音响。

规格方面，系列车型长宽高分别为 4810/1930/1705mm，轴距为 2820mm。车辆搭载鲲鹏超能混动 C‑DM6.0 系统，提供两套混动总成。其中 1.5TGDI 混动发动机版本最大功率 115kW，峰值扭矩 220N·m，发动机热效率 45.79%；综合最大功率 300kW，峰值扭矩 500N·m。1.5L 混动专用发动机，发动机热效率 46.09%，最大功率 82kW，峰值扭矩 137N·m；综合最大功率 267kW，峰值扭矩 417N·m。

系列车辆标配 32.66kWh 电池包，CLTC 工况纯电续航 220km，油箱容积 70L，CLTC 综合续航 1700km。官方数据显示直流快充状态下，30%‑80% 充电时长 20 分钟；整车支持 6.6kW 对外放电，车内设置 220V 电源接口，全车共计 7 处充电接口。