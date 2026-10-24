中国信通院：截至 8 月，国内约 1500 万辆乘用车具备领航驾驶辅助（NOA）功能

IT之家 10 月 24 日消息，据中国信通院，2026 世界智能网联汽车大会已于 10 月 21 日至 23 日在北京亦庄举办。在全体大会成果发布环节，工业和信息化部装备工业一司司长郭守刚介绍了国家车联网技术标准体系与跨标委合作机制，发布《国家车联网技术标准体系建设指南（2026 版）》（征求意见稿），并主持车联网标准跨标委合作协议签署仪式。

会上介绍，中国先后制定发布组合驾驶辅助系统、自动驾驶系统、自动紧急制动系统、整车信息安全等多项重要国家标准。截至今年 8 月，国内约 6100 万辆乘用车搭载组合驾驶辅助（L2）功能，其中约 1500 万辆乘用车具备领航驾驶辅助（NOA）功能。

IT之家从公告获悉，目前，中国已制定发布 C-V2X 直连通信与 5G 蜂窝通信技术系列标准，并依托“四跨”等应用实践活动，合力推动网联通信应用走向规模化。截至今年 8 月，约 1600 万辆乘用车装配 5G 终端、200 万辆乘用车装配 C-V2X 终端。

会上提到，道路交通系统是智能网联汽车的运行载体。智能交通、车辆智能管理领域一批支撑标准的陆续发布，有力支撑了高速公路、城市道路等路侧基础设施智能化改造、网联化升级，开展道路通行规定符合性测试，提升车路协同服务和交通管理能力。

此外，车联网平台汇聚车、路、云产业链多方主体。车联网平台技术要求及平台安全等标准的发布与实施，为支撑智能网联汽车“车路云一体化试点”以及各地云控平台建设提供技术依据。