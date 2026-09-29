2026 世界智能网联汽车大会 10 月 21 日至 23 日在北京举办

IT之家 9 月 29 日消息，2026 世界智能网联汽车大会新闻发布会于 9 月 28 日在北京召开，介绍 2026 世界智能网联汽车大会筹备情况，并围绕行业热点话题答记者问。

据北京经信官方消息，2026 世界智能网联汽车大会由工业和信息化部、交通运输部、北京市人民政府联合主办，将于 10 月 21 日至 23 日在北京亦庄北人亦创国际会展中心举办。

IT之家从官方介绍获悉，本届大会以“汇智聚能网联无限 —— 稳步迈进智能网联新时代”为主题，着力搭建政策互通、技术共创、产业共融、国际合作的高端交流平台。

一是聚焦产业发展大势，举办 3 场全体会议和 3 场特色活动。 大会设置开幕式、全体大会、闭幕式等 3 场核心全会，汇聚全球政府代表、国际组织、权威专家、科研机构及产业链龙头企业，通过主旨演讲、高端对话、成果发布等形式，研判产业趋势、展示前沿成果、凝聚行业共识；配套举办汽车产业国际合作圆桌会、中德智能网联汽车合作论坛、京津冀产业协同发展论坛等 3 场特色活动，深化跨国合作、跨域联动与区域协同。

二是聚焦关键核心环节，组织 6 场专题论坛。 围绕政策法规、标准规范、关键技术、应用生态、网联协同、数智转型等核心议题，优化专题论坛办会模式，结合各论坛议题广度深度、行业关注度及参会群体需求，灵活设置半天或全天会期，为参会嘉宾预留充足交流对接空间。

三是聚焦前沿细分领域，设置 6 场同期边会。 聚焦车载通信技术、汽车品牌全球化、汽车芯片生态、智能网联测试验证、人工智能产业赋能、多场景智能网联应用等前沿细分领域，配套举办 6 场同期边会，完善交流活动体系。

四是聚焦沉浸式体验生态，打造 N 场配套活动。同期举办中国国际新能源和智能网联汽车展览会，在往届基础上全面迭代升级，大幅丰富线下互动体验活动，拓展数字工厂参观、L3 智能网联体验等交流场景，全新增设“双智”城市嘉年华、中小学科普实践交流活动、汽车文创市集等特色配套活动，兼顾专业性、互动性与科普性，全方位构建多元化、沉浸式的产业交流体验生态。

本届大会规格、层级与国际化水平持续提升，呈现嘉宾层级高、国际参与广、产业链全覆盖、行业影响力强的显著特点。国际嘉宾占比接近 50%，国际交流的广度和深度持续拓展。国家部委领导、行业院士专家、主流车企、头部科技企业、全产业链配套企业及行业机构负责人将齐聚参会，共商核心议题，共享前沿成果、共探发展未来。