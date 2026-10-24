惠普星 Book Air 14 上架预约：酷睿 5 320、薯条标，国补价 4504.15 元

IT之家 10 月 24 日消息，惠普京东自营店新上架了一款星 Book Air 14 轻薄本电脑，提供星空蓝、烟灰银、牡丹粉、哈密瓜绿四种配色，京东首发价 5299 元，叠加国补后约为 4504.15 元。

这款机型貌似对应海外的 OmniBook 5 14，搭载英特尔酷睿 5 320 处理器，配备 16GB 内存 + 512GB 固态硬盘，海外版起售价 699.99 美元（IT之家注：现汇率约合 4,679 元人民币）。

该机采用铝合金机身，厚 11.77mm，重 1.16kg，支持 180° 开合，采用 1920*1200 分辨率的 OLED 屏（十点触控），通过 TÜV 硬件低蓝光认证及 HP eye ease 护眼认证。

其他方面，该机内置 60 瓦时电池，续航约 42.5 小时，提供 2 个全功能 USB-C 及 HDMI 2.1 接口，拥有 FHD IR 摄像头、双麦克风，支持 Windows Hello，音频系统由 Poly 调校并得到 DTS:X Ultra 认证。

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