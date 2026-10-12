惠普 "Wildcat Lake" 商务轻薄笔电战 66 Air 发售，到手价 5099.15 元起

IT之家 10 月 12 日消息，HP（惠普）商务轻薄笔记本电脑战 66 Air (ZHAN66 14 Air G2i) 即将于今晚发售。

其基于第 3 代英特尔酷睿处理器 "Wildcat Lake"，配备 OLED 屏幕，酷睿 5 处理器 320 + 16GB + 512GB 的基础配置最终到手价为 5099.15 元。

战 66 Air 采用三面铝合金机身，最薄处仅 8.38mm，起始质量 1.19kg，支持近 180° 开合；屏幕分辨率 2880×1800、刷新率 120Hz、亮度 500nits、色域 100% DCI-P3，覆盖高强度玻璃；内置 70Whr 电池。

这一机型拥有背光键盘、大尺寸触控板、双扬声器、双阵列麦克风、FHD HDR IR 摄像头；支持 Wi-FI 6E & 蓝牙 5.3；提供 2 个全功能 USB-C 10Gbps、2 个 USB-A 5Gbps、1 个 3.5mm 二合一音频插孔。

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