戴尔 "Wildcat Lake" 轻薄本 Dell 14S 发售，16GB + 512GB 到手价 5099.15 元

IT之家 10 月 20 日消息，Dell（戴尔）轻薄笔记本电脑新品 Dell 14S（燃 14S Air）即将于今晚 20:00 开售。其基于第 3 代英特尔酷睿处理器 "Wildcat Lake"，拥有亚麻白 / 雾玫粉 / 水洗丹宁蓝 / 丝绒绿 4 种配色。

Dell 14S 采用铝合金机身，支持 180° 开合，内置 61.2Whr 电池，轻至 1.15kg，薄至 12.21mm；集成 2 个 2W 扬声器，支持杜比全景声；可选 2MP RGB + IR 摄像头；拥有 2 个 USB-C 10Gbps、1 个 HDMI 1.4、1 个 3.5mm 二合一音频插孔。

此次市售配置均采用亚麻白配色，搭载 16GB LPDDR5X-7467 内存、512GB SSD 存储，具体定价如下：

酷睿 5 处理器 320 + WUXGA 60Hz 300nits 高色域屏幕：到手价 5,099.15 元；

酷睿 5 处理器 320 + WQXGA 120Hz 450nits 高色域屏幕：到手价 5,439.15 元；

酷睿 7 处理器 350 + WQXGA 120Hz 450nits 高色域屏幕：到手价 6,289.15 元。

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