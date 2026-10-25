同人变官方：《赛博朋克 2077》续作设计团队中，半数是被“收编”的模组作者

IT之家 10 月 25 日消息，当地时间 23 日，据外媒 VGC 报道，《赛博朋克 2077》续作副总监帕维尔 · 萨斯科透露，续作任务设计团队约有一半成员曾是游戏模组作者。

萨斯科认为，玩家能够随时在游戏内启用或关闭模组，不仅操作更加方便，也有助于保持游戏的新鲜感。“假如你已经玩了 800 个小时的《赛博朋克 2077》…… 那么模组就是让游戏体验保持新鲜感的最好办法，对吧？可以试试以前从未接触过的内容，无论是改变玩法、增加剧情、添加新元素，还是调整角色外观的模组。”

他进一步指出，模组能给游戏带来不同的体验。玩家可以像逛商店一样挑选自己喜欢的东西，也像是吃自助餐，想要什么就拿什么，再按照自己的喜好去体验。

相比模组安装功能本身，萨斯科更看重模组制作对游戏开发人才培养的作用。新手可以从制作模组入手，逐步积累开发经验，并在求职时用自己的作品展示能力。他所在的《赛博朋克 2077》续作团队就有不少模组作者出身的员工。“作为开发者，我还有一点特别喜欢。很多模组作者最开始只是普通玩家，先是玩游戏，后来接触了模组，慢慢学会了怎样修改游戏内容。”

在其看来，制作模组像是进入游戏开发行业的一块“敲门砖”。通过制作模组，玩家可以了解游戏究竟是怎样开发出来的，也能学到各种内容的制作方法。

萨斯科披露，CD Projekt Red 为该项目招聘了很多模组作者。“我想，目前任务设计团队大概有一半成员都是模组作者出身。他们以前为《巫师 3》《巫师 2》等游戏制作模组，后来加入了我们的公司。”

萨斯科认为，制作模组是开启游戏开发职业生涯的好办法，也能让人真正学会怎样制作游戏内容。“所以，我非常高兴看到我们可以继续推广模组，让更多玩家有机会接触它。”

据IT之家了解，《赛博朋克 2077》本周推出了 2.5 版本更新，加入大量全新玩法和功能。

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