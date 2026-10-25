PayPal 联合创始人彼得 · 蒂尔：后乔布斯时代的苹果“就没再拿出什么新东西”

IT之家 10 月 25 日消息，据《商业内幕》今天（25 日）凌晨报道，PayPal 联合创始人、亿万富翁兼科技投资人彼得 · 蒂尔认为，自苹果创始人史蒂夫 · 乔布斯于 2011 年因癌症去世以来，苹果的大多数举措都没能让自己眼前一亮。

蒂尔接受作家沃尔特 · 艾萨克森采访时直言：“在我看来，乔布斯去世后，苹果就没再拿出什么新东西。事实证明，手机确实是一项了不起的发明，但之后也没多少事情可做了。接下来的 15 年左右，无非就是扩大规模、经营品牌，不断完善已有的产品。”

报道称，苹果一直受到“缺乏创新”的批评，尤其是在手机和平板电脑之外未能取得新的突破。进入 AI 时代后，苹果的 Siri 语音助手也落后于 OpenAI 和 Anthropic 的竞争产品。不过，苹果的产品依然广受欢迎。MacBook 是不少 AI 爱好者和普通用户的首选笔记本电脑，iPhone 随处可见，AirPods 自 2016 年问世以来，也凭借简洁时尚的设计受到消费者青睐。

早在 2017 年，蒂尔就曾向《纽约时报》记者莫琳 · 多德断言，苹果的时代已经结束。但从那时起，苹果股价一直稳步上涨。

IT之家从报道中获悉，蒂尔并未全盘否定苹果。他认为苹果是一只“经营良好的纯粹价值股”，只是对乔布斯去世后苹果失去长远眼光感到惋惜。“从某种意义上说，我仍然认为埃隆 · 马斯克或史蒂夫 · 乔布斯对社会的贡献远大于蒂姆 · 库克。”