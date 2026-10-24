苹果 iPhone Duo 影像细节曝光：主摄最高可读取 5100 万像素

IT之家 10 月 24 日消息，消息源 @itspdfu 昨日（10 月 23 日）发布博文，通过挖掘 iOS 27.1 和 iOS 27.2 RC 版本代码，进一步披露了苹果首款折叠 iPhone Duo 的影像规格参数。

图源：iPhone Duo 苹果官网

主摄方面，iPhone Duo 的主摄将采用 IMX954 传感器，配备“四像素”结构与 1.0µm 子像素，最大配置读出尺寸为 8448 × 6048，约合 5100 万像素；系统可输出 1200 万（四个子像素合并成一个像素）、2400 万及 4800 万像素照片。

IT之家注：子像素（sub-pixels）是衡量手机相机传感器感光单元大小的重要指标：尺寸越大，单个像素能接收的光线通常越多，弱光成像、动态范围和噪点控制一般会更好。1.0µm 是指每个物理感光单元约 1.0 微米，在“四像素”（Quad-pixel）传感器中可形成一个约 2.0µm 的较大像素，用于提升进光量。

超广角镜头据称采用 IMX972 传感器，具备 0.7µm 子像素，最大照片尺寸与主摄相同，但最高读出帧率为 15fps，低于主摄的 30fps。

该传感器也被指与 iPhone 16 Pro / Pro Max 及 iPhone 17/17 Pro/17 Pro Max 所用型号相同，苹果可能在部分影像元件上延续既有供应链与调校路线。

.自拍方面，外置前置摄像头为 IMX915，最大读出约 2400 万像素，可输出 1200 万或 1600 万像素方形照片。

内置前置摄像头则为 IMX916，虽拥有 2400 万像素读出能力，但曝光信息显示所有模式实际读取均为 600 万像素，输出最高约 590 万像素，另有由裁切画面放大得到的“1200 万像素”模式。