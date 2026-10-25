印度新股认购金额最高纪录诞生：Jio 获超 770 亿美元 IPO 认购申请

IT之家 10 月 25 日消息，据路透社报道，当地时间 23 日，印度亿万富翁穆克什 · 安巴尼旗下的 Jio 获得了超过 770 亿美元（IT之家注：现汇率约合 5,147.35 亿元人民币）的 IPO 认购申请，创下印度新股发行认购金额最高纪录。

安巴尼时隔 20 年再次推动旗下企业上市，打破了其弟弟安尼尔旗下信实电力公司在 2008 年创下的纪录。

随着 AI 概念股受到越来越严格的审视，市场将 Jio 的上市视为检验投资者对大型 IPO 兴趣的重要机会。

Jio 在印度拥有超过 5 亿移动通信用户，选择在印度教节庆期间启动首次公开募股。按照发行价计算，Jio 估值最高可达 1,083 亿美元（现汇率约合 7,239.71 亿元人民币），有望跻身印度市值最高的企业之列。

机构投资者、散户、员工和股东踊跃申购，使 Jio 公开发售部分的认购股数达到发行股数的 22 倍以上。如果大部分认购报价接近每股 1,119 卢比（现汇率约合 78.8 元人民币）的发行价上限，公开发售部分的认购金额将超过 515 亿美元（现汇率约合 3,442.7 亿元人民币）。

信实集团一名人士披露，Jio 累计收到超过 1380 万份申购申请，创下印度纪录。

Jio 由穆克什 · 安巴尼的长子阿卡什 · 安巴尼领导，Meta 和谷歌都是公司的长期投资者。开放认购后，Jio 仅用两小时便获得足额认购。印度多数 IPO 的认购量通常逐步增加，机构投资者往往等到申购结束前的最后几个小时才提交申请。

Jio 的母公司信实工业，则被印度投资者视为能够带来长期财富增长的企业。伦敦证券交易所集团数据显示，信实工业股票自 2006 年以来累计回报率约为 900%，高于印度基准 Nifty 指数同期 685% 的回报率。

Jio 于 2016 年推出电信业务，凭借免费通话和数据流量服务改变了印度电信市场的竞争格局，对巴蒂电信和 Vodafone Idea 形成冲击。按单一国家市场的用户数量计算，Jio 目前仅次于中国移动。

截至当地时间 23 日认购结束，Jio 面向机构投资者的股份获得 70.55 倍认购，显示大型投资者需求尤为强劲。散户投资者的认购倍数为 2.7 倍，员工和信实工业现有股东分别达到 2.93 倍和 7.6 倍。

信实工业由阿卡什的祖父德鲁拜 · 安巴尼创立。20 世纪 80 年代，德鲁拜通过在孟买举行大规模股东集会，逐步建立起庞大的散户投资者群体。

信实集团网站称，公司 1977 年上市帮助普及了股票投资，并在印度掀起了“投资热”。

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