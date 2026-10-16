印度信实否认马斯克“阻挠星链入印”指控：欢迎竞争，而且我们也没获批

IT之家 10 月 16 日消息，印度亿万富翁穆克什 · 安巴尼掌舵的信实工业否认试图阻止埃隆 · 马斯克旗下星链进入印度市场，强调信实的卫星通信业务同样尚未获得监管批准。

今天上午，信实工业在 X 发文称：“我们欢迎卫星通信市场的竞争，包括星链在内。所有企业，包括 Jio，都必须服务印度人民，遵守印度的法律和政策。”

马斯克此前多次质疑，星链遵守印度法律长达 5 年，为何至今仍拿不到运营牌照，并暗示印度商界的强大势力可能干预审批。

据IT之家此前报道，上周，他在社交媒体上指责印度一些商业寡头阻挠星链进入市场，称：“不幸的是，一些寡头为了维持对印度人民的垄断控制，阻挠我们。”

马斯克还公开质问：“安巴尼才是印度真正的老板吗？”甚至讽刺地称其为“安巴尼总理”。

据彭博社报道，印度政府否认马斯克的指控，强调本国卫星通信监管制度“公平且不存在歧视”。政府称，星链、信实旗下的 Jio 卫星通信公司，以及印度亿万富翁苏尼尔 · 巴蒂 · 米塔尔支持的欧洲通信卫星集团旗下 OneWeb，审批进度大致相同，目前都在等待安全审查和频谱分配。

信实工业回应称：“我们从来不怕竞争。我们认为，竞争才是检验谁能更好地服务客户的最好方式。”

信实工业还提到，Jio 于 2016 年进入印度电信市场时，不仅是新加入的运营商，而且没有任何用户。此后，Jio 的用户规模突破 5.3 亿，并帮助印度实现了全球最低水平之一的移动数据资费。作为印度最大的电信运营商，Jio 将于下周启动首次公开募股，预计将创下印度 IPO 规模纪录。

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