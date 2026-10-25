我国成功发射卫星互联网低轨 28 组卫星

IT之家 10 月 25 日消息，据央视新闻报道，北京时间 2026 年 10 月 25 日 10 时 03 分，我国在海南商业航天发射场使用长征八号甲运载火箭，成功将卫星互联网低轨 28 组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。

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长征八号甲运载火箭由航天科技集团一院抓总研制，是我国自主研制的两级半状态液体运载火箭，芯一级为直径 3.35 米的液氧煤油模块，芯二级为直径 3.35 米的氢氧模块，捆绑 2 个液体助推器，采用 5.2 米直径整流罩，可满足地球中低轨道星座组网发射需求。该型火箭于 2025 年 2 月首飞，700 公里太阳同步轨道运力由长征八号的 5 吨提升至 7 吨，其末级还具备多次点火能力，可长时间在轨滑行、分批释放卫星。全箭起飞重量约 371 吨，整箭总高约 50.5 米。

“卫星互联网低轨”系列卫星属于中国星网（GW 星座），是我国首个卫星互联网计划，也是我国首个空天一体化 6G 卫星互联网计划。该星座整体规划部署 12992 颗卫星，分为 GW-A59 与 GW-A2 两个子星座：前者计划部署 6080 颗，主要分布在 500 公里以下轨道；后者计划部署 6912 颗，轨道高度约 1145 公里。按照规划，GW 星座将在 2029 年年底前完成约 1300 颗卫星部署，并计划于 2035 年完成全部卫星组网。卫星互联网低轨系列卫星由中国航天科技集团有限公司五院抓总研制。

2024 年 12 月 16 日，我国以“一箭十星”方式成功发射卫星互联网低轨 01 组卫星，标志着 GW 星座正式迈入建设阶段。此后该系列卫星进入密集发射期，其中低轨 26 组卫星于 2026 年 9 月 23 日由长征八号甲运载火箭在海南商业航天发射场发射，低轨 27 组卫星于 2026 年 10 月 10 日由长征十二号运载火箭在海南商业航天发射场发射。

2026 年 10 月，该星座首次实现跨越南北极的实时视频通话，实测视频传输时延低至不足 1 秒，上下行链路峰值速率均约 30Mbps，验证了国产卫星互联网在极端低温、高海拔等多元环境下的通信能力，相关设备还可应用于应急救援、海上通信等场景。