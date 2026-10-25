腾讯《王者荣耀》暂未开放 iPhone Duo 机型 120 帧模式，Air 用户苦等一年也仍未解锁

IT之家 10 月 25 日消息，腾讯《王者荣耀》、米哈游《原神》等热门游戏尚未适配 iPhone Duo 这两天引发了网友热议。玩家使用该机内屏游玩上述两款游戏时，会出现无法全屏显示的问题。

IT之家注意到，腾讯《王者荣耀》除了暂未适配 iPhone Duo 的内屏显示外，还没有开放该机型的 120 帧模式。这意味着玩家在使用 iPhone Duo 游玩时，只能以最高 60 帧运行这款竞技 MOBA 游戏。

作为参考，iPhone Air 也未解锁《王者荣耀》的 120 帧模式。该机发布于 2025 年 9 月，距今也有一年时间。据部分机主反馈，在 Air 上游玩该游戏时，能明显感觉到不如其他手机的 60 帧流畅。

▲ IT之家今日截图：《王者荣耀》仍未提供 iPhone Air 机型 120 帧模式

值得一提的是，今年 4 月，《王者荣耀》S43 新赛季「陌上相逢」更新上线，在 iPhone 17 系列发布半年左右，开放了 17 标准版的 60 帧模式（iPhone 17 Pro 和 Pro Max 此前已开放该帧率选项）。而 iPhone Air 虽然不支持《王者荣耀》国服 120 帧游玩，但却支持在国际服开启该帧率选项。

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