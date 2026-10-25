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苹果 iPhone Duo 内屏玩《王者荣耀》《原神》暂不支持全屏显示，大黑边被网友吐槽“公摊广告位”

2026/10/25 8:25:16 来源：IT之家 作者：归泷 责编：归泷
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IT之家 10 月 25 日消息，据多位博主、网友分享，腾讯《王者荣耀》和米哈游的《原神》这两款热门游戏暂未适配苹果最新折叠屏手机 iPhone Duo玩家使用该机内屏游玩上述两款游戏时，会出现无法全屏显示的问题

两款热门游戏没适配的情况也引发网友吐槽，称内屏的黑边是“公摊广告位”、“公摊面积”

不过，iPhone Duo 用户在内屏游玩《王者荣耀》和《原神》时，可以选择将应用等比放大。虽然上下依旧会保留有黑边，但整体游玩体验会好上不少。

参考IT之家此前报道，事实上，苹果 iPhone Duo 提供了 3 种兼容模式，可以让未适配应用也能运行

  • 面向 iOS 26 系统的应用采用默认兼容模式，系统将单一应用视图放入黑色背景包围的安全区域，从而保障在 iPhone Duo 上兼容运行旧应用。

  • 面向 iOS 27 开发的应用仍会保留部分未使用空间。不过，这类应用比 iOS 27 之前的版本可利用更多 iPhone Duo 显示区域。

  • 面向 iOS 27.1 开发的应用可进入完全兼容模式。苹果称，这类应用将完整利用 iPhone Duo 的显示屏。苹果自有应用，以及希望提供完整 iPhone Duo 体验的第三方应用，均可采用这一显示方式。

从目前多方分享的视频来看，腾讯《王者荣耀》和米哈游的《原神》仍采用面向 iOS 26 系统的默认兼容模式在 iPhone Duo 上运行，系统会将单一应用视图放入黑色背景包围的安全区域。而苹果目前已面向 iPhone Duo 推送了 iOS 27.1 更新，预计不久后更多应用会陆续适配完全兼容模式。

苹果首款折叠屏手机 iPhone Duo 已于 10 月 23 日发售，国行定价 15,999 元起。该机采用书本式内折设计，闭合时外屏为 5.4 英寸、展开后内屏为 7.6 英寸，搭载台积电 2nm 工艺的 A20 Pro 芯片，宣称持续性能较 iPhone 17 Pro 提升最多 35%。

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关键词：iPhone Duo王者荣耀原神折叠屏苹果

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