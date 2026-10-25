苹果 iPhone Duo 内屏玩《王者荣耀》《原神》暂不支持全屏显示，大黑边被网友吐槽“公摊广告位”

IT之家 10 月 25 日消息，据多位博主、网友分享，腾讯《王者荣耀》和米哈游的《原神》这两款热门游戏暂未适配苹果最新折叠屏手机 iPhone Duo。玩家使用该机内屏游玩上述两款游戏时，会出现无法全屏显示的问题。

两款热门游戏没适配的情况也引发网友吐槽，称内屏的黑边是“公摊广告位”、“公摊面积”。

不过，iPhone Duo 用户在内屏游玩《王者荣耀》和《原神》时，可以选择将应用等比放大。虽然上下依旧会保留有黑边，但整体游玩体验会好上不少。

参考IT之家此前报道，事实上，苹果 iPhone Duo 提供了 3 种兼容模式，可以让未适配应用也能运行：

面向 iOS 26 系统的应用采用默认兼容模式，系统将单一应用视图放入黑色背景包围的安全区域，从而保障在 iPhone Duo 上兼容运行旧应用。 面向 iOS 27 开发的应用仍会保留部分未使用空间。不过，这类应用比 iOS 27 之前的版本可利用更多 iPhone Duo 显示区域。 面向 iOS 27.1 开发的应用可进入完全兼容模式。苹果称，这类应用将完整利用 iPhone Duo 的显示屏。苹果自有应用，以及希望提供完整 iPhone Duo 体验的第三方应用，均可采用这一显示方式。

从目前多方分享的视频来看，腾讯《王者荣耀》和米哈游的《原神》仍采用面向 iOS 26 系统的默认兼容模式在 iPhone Duo 上运行，系统会将单一应用视图放入黑色背景包围的安全区域。而苹果目前已面向 iPhone Duo 推送了 iOS 27.1 更新，预计不久后更多应用会陆续适配完全兼容模式。

苹果首款折叠屏手机 iPhone Duo 已于 10 月 23 日发售，国行定价 15,999 元起。该机采用书本式内折设计，闭合时外屏为 5.4 英寸、展开后内屏为 7.6 英寸，搭载台积电 2nm 工艺的 A20 Pro 芯片，宣称持续性能较 iPhone 17 Pro 提升最多 35%。

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