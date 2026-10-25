苹果 iPhone Duo 耐用性测试：反向弯折内屏开裂

IT之家 10 月 25 日消息，千万别坐到展开状态下的 iPhone Duo 上，这条忠告来自这款苹果折叠新机开售第二天的实测。科技测评博主扎克 · 尼尔森在 YouTube 频道 JerryRigEverything 放出了该机的整机耐用性测试视频，测试了这款手机的抗刮性能与抗弯折能力。

IT之家注意到，博主全程语气平稳克制，但看着他一步步把这台新机折磨损坏，实在让人揪心。

他先后对外屏与内屏做了多轮划痕测试。尼尔森称赞苹果给外屏配备了第二代超瓷晶面板（Ceramic Shield 2）；但内屏即便做了纳米纹理磨砂处理，抗刮水平依然和三星 Galaxy Z Fold 8 哑光折叠屏之外的普通版本差不多，很容易留下划痕。

测试还远没有结束。尼尔森拿出中世纪锁子甲（无法证实是古物）、沙土、碎石继续考验机身。出乎意料的是，这台手机轻松扛住了锁子甲的摩擦。尼尔森认为，内屏的磨砂表层起到了关键作用，能把细微划痕掩盖住。尽管该机拥有 IP68 防尘等级，但灰尘通过多个入口点进入了铰链，破坏了固定手机的磁铁。

接下来他把手机完全展开，反复向后反向掰折机身。果不其然，中框发生形变，这块 7.6 英寸主屏幕很快就裂开了。所以千万记住：如果把展开内屏的 iPhone Duo 放在椅子或沙发上，绝对不要一屁股坐上去。