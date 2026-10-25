一汽红旗 G919 上市：定位中大型 SUV，34.98 万元起

IT之家 10 月 25 日消息，一汽红旗 G919 今日正式上市。新车定位中大型 SUV，采用增程式动力系统，提供三款车型，售价 34.98 万元起。

IT之家附该车各版本指导价如下：

四电机拓境版：34.98 万元

四电机御境版：38.98 万元

限定版：42.98 万元

外观方面，红旗 G919 采用东方礼制美学作为设计理念，正面配备高山飞瀑榫卯格栅，两侧是矩形全 LED 复古大灯，营造出硬派越野风格。该车长宽高分别为 5135*2050*1950mm，轴距 2900mm。车辆可配备全地形 AT 轮胎，车尾配备侧向开启尾门，拥有外挂背包。

内饰方面，该车搭载 17.3 英寸 3K 中控屏和 17.3 英寸二排娱乐屏，配备 8295P 高性能芯片，拥有豆包和千问双 AI 大模型交互。车内还带有 7.3L 车载冰箱、后排小桌板、18 扬声器丹拿音响等。副驾配备电动腿托四向调节，支持座椅加热、通风及 8 点按摩功能。二排座椅支持加热、通风和电动调节。

同时，该车搭载卓驭 384 线高性能激光雷达，搭配红旗司南组合驾驶辅助 5.0 Max。首发可变视野技术，整车拥有高性能感知能力，实现城区看得宽、高速看得远。

动力方面，该车采用 2.0T 增程系统，匹配四电机系统，综合功率 620 千瓦，综合扭矩 1320 牛 · 米，零百加速 4.5 秒。CLTC 工况纯电续航 280km，综合续航 1350km。该车还带有前后机械差速锁以及能量中锁，使用非承载式专业越野底盘，车架大梁扭转刚度可达 9500N·m/°。