铺路铺到苹果家：开发者成功令微软 Surface Duo 2 运行 iOS / iPadOS 26 系统

IT之家 10 月 25 日消息，随着 AI 技术突飞猛进，许多开发者在大模型辅助加持之下对各种老旧机型进行折腾，例如博主 @none25smu 便发文，展示其成功为微软 Surface Duo 2 刷入苹果 iOS/iPadOS 26 系统。

开发者表示，在其他人尝试移植 iOS 16/17 时，自己一直在推进 iPadOS 26 移植计划，目前已成功令微软 Surface Duo 2 运行 iOS / iPadOS 26 ，当下相应移植项目尽管仍处于早期开发阶段，不过已实现双屏运行，在硬件加速方面也取得一定进展。

在最新进展中，开发者透露 Surface Duo 2 的两块屏幕目前均可达到每秒 37 帧（37 FPS）的运行表现。相比之下，此前的运行帧率仅为每秒 3 至 10 帧，性能提升较为明显。

开发者还提到，目前使用的 Surface Duo 2 是一台“专门用于折腾的设备”，因此机身存在屏幕破损等情况。他也开玩笑地表示，后续还有望将微软 Surface Pen 模拟为 Apple Pencil，令相应机型实现手写笔体验。

此外，开发者表示，如果没有其他人抢先完成相关工作，未来也计划将 iOS / iPadOS 移植到初代 Surface Duo 上，并将现在的 iOS / iPadOS 27 移植到 Surface Duo 2 上。

相关阅读：

《前 / 现任微软员工对苹果首款折叠 iPhone Duo 讨论汇总：“Surface Duo 开发者只能捶胸顿足”》