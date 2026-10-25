古尔曼：苹果首款触屏 MacBook Pro 北京时间 10 月 29 日发布，标志公司产品策略迎来重大转变

IT之家 10 月 25 日消息，彭博社记者马克・古尔曼发文，透露苹果首款触屏 MacBook Pro 即将于北京时间 10 月 29 日凌晨 1 点正式亮相。这款产品不仅将为 Mac 产品线引入触控操作，还将采用 OLED 屏幕和全新的交互界面，成为苹果近年来产品策略转变的又一例证。

苹果高管过去曾多次在相关产品正式推出前否认公司有意进入某些市场。无论是智能手机、平板电脑，还是近年来的低价笔记本、折叠屏手机和智能家居显示设备，苹果最终都陆续推出了相应产品。但与这些品类不同，触屏笔记本长期以来一直是苹果明确表示不看好的方向。

事实上，乔布斯曾将触屏笔记本形容为“在人体工程学上糟糕透顶”的设计。蒂姆 · 库克出任 CEO 后，也曾将平板电脑与 PC 融合比作“把烤面包机和冰箱合二为一”。前营销主管菲尔 · 席勒和软件主管克雷格 · 费德里吉同样曾对触屏 Mac 持否定态度。如今，随着约翰 · 特努斯接任 CEO，苹果终于准备推出首款触屏 Mac。

IT之家获悉，相应产品提供 14 英寸和 16 英寸两种尺寸可选，整体外观与现有型号相近，但机身重量更轻，并首次在 Mac 产品线上引入 OLED 屏幕和用户熟悉的灵动岛设计。其售价预计将明显高于目前起售价为 2,499 美元（IT之家注：现汇率约合 16,716 元人民币）的高端 MacBook Pro。

苹果此前长期坚持将 Mac 和 iPad 区分开来，既强调两者在人体工程学和操作系统设计上的差异，也能借此推动用户分别购买两类设备。随着 iPad 逐渐获得更完善的多任务处理能力，以及 iPadOS 26 引入更多接近桌面系统的功能，这种产品区隔也开始受到挑战。

如今，苹果似乎认为，触屏 Mac 并不一定会损害 iPad 的销量，反而有机会吸引新用户，并鼓励消费者同时购买 Mac 和 iPad。两条产品线仍可通过软件、性能、续航和使用方式形成差异：iPad 更轻薄，适合触控操作和移动使用；Mac 则拥有内置键盘、更大的机身空间和更完整的桌面操作系统，更适合复杂工作任务。

据悉，苹果 CEO 蒂姆 · 库克和约翰 · 特努斯都认为，消费者已经开始期待 Mac 支持触控操作，但工业设计团队仍对这一方案有所顾虑。最终形成的折中方案是让触控成为可选输入方式，而非将 Mac 改造成以触控为核心的设备。

从实际使用角度来看，触屏笔记本仍然存在一定的人体工程学问题。用户需要抬手操作竖直放置的屏幕，长时间使用可能导致手臂疲劳。因此，此次产品策略转变更多是出于市场需求和商业考虑，而非苹果已经解决了触屏笔记本的所有使用问题。

在苹果看来，为 Mac 增加触控功能是延续增长势头的一种方式，而让 Mac 和 iPad 的部分交互方式更加接近，也有助于降低用户在两类设备之间切换的成本。

苹果预计将在本周的发布活动中强调“触屏 MacBook Pro 并不是 Mac 和 iPad 的融合产品”，也不会成为一款以触控为主要操作方式的电脑。键盘和触控板仍将是核心输入设备，触控则用于滚动、缩放、平移和滑动等更适合直接操作屏幕的场景。

不过，为了配合新的交互方式，苹果实际上已调整 macOS 27 Golden Gate 的界面设计。系统能够根据用户此前的操作方式动态显示相应控件，例如根据用户正在使用触控屏还是触控板，调整界面元素的呈现方式。点击按钮后，相关菜单还可以围绕手指所在位置展开，Dock 栏和菜单栏也将针对触控操作进行优化，让用户能够更自然地在触控和传统指针操作之间切换。

此外，古尔曼还透露，OLED 屏幕则是新机提高售价的另一项重要因素。与现有 MacBook 使用的 mini-LED 屏幕相比，OLED 能够提供更深邃的黑色和更高的对比度，但制造成本也更高。苹果可以借此建立定位更高的产品档次，提高 Mac 的平均售价。这一策略与 2012 年苹果推出 Retina MacBook Pro 时类似，当时新机同样以更高端的屏幕和产品定位拉开与其他型号的差距。

不过，触屏笔记本在整个 PC 市场中仍然属于少数派。联想、戴尔、惠普等厂商已经推出触屏笔记本超过十年，但这类产品目前仍仅占全球笔记本出货量的约 20% 至 25%。对于大多数用户而言，键盘和触控板仍然是操作电脑最自然的方式，触控主要用于滚动、缩放和直接操控内容，并非完成日常工作所必需的功能。

从这个角度来看，MacBook Pro 新增的触控屏也让人联想到苹果曾推出的 Touch Bar。后者最初被视为重要卖点，但由于取代了部分用户熟悉的实体按键，最终未能长期保留。触控屏则不同，它是在现有键盘和触控板之外增加一种操作方式，而不是削减原有功能，因此即使无法显著刺激销量，也更有可能长期留在 Mac 产品线上。

同时，触屏 MacBook Pro 也是苹果近年来逐步填补产品线空白的最新例子。今年早些时候，苹果推出起售价 699 美元（现汇率约合 4,676 元人民币）的 MacBook Neo，进入此前相对谨慎的低价笔记本市场；本月，公司又发布首款智能家居显示设备 HomeView，并开始销售首款折叠屏手机 iPhone Duo。上述产品均代表苹果开始重新审视过去对部分产品品类的保守态度。

值得注意的是，HomeView、iPhone Duo 和触屏 MacBook Pro 都在特努斯出任 CEO 后的最初几周内陆续亮相，尽管这些产品显然早在库克任内就已开始规划。这一系列动作反映出苹果正在变得更加灵活，不再一味坚持过去的产品策略，而是更愿意根据市场需求调整产品布局。