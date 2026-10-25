Apple TV 剧集《灵异女仆》被指抄袭案尘埃落定，苹果胜诉

IT之家 10 月 25 日消息，据路透社报道，苹果与 M· 奈特 · 沙马兰（M. Night Shyamalan）在 Apple TV 剧集《灵异女仆》（Servant）的版权诉讼上诉中胜诉，美国联邦第九巡回上诉法院维持了去年陪审团作出的有利于他们的裁决。

法院在 10 月 22 日出具裁定，驳回了导演弗朗西斯卡 · 格雷戈里尼（Francesca Gregorini）的主张。格雷戈里尼认为陪审团指引存在瑕疵、陪审团曾提出疑问却未得到解答，应当撤销原判。

格雷戈里尼在 2020 年 1 月提起诉讼，指控《灵异女仆》前三集抄袭她 2013 年的电影《伊曼纽尔的真相》（The Truth About Emanuel）。两部作品的核心设定相近：一名丧子的母亲把玩偶当成活着的婴儿，身边配有一名年轻看护者。根据最终判决书，2025 年 1 月 24 日，陪审团全体一致裁定苹果、沙马兰及其他被告不构成侵权。

据IT之家了解，本次上诉的争议焦点是：陪审团是否获得足够指引，来判断剧集主创有没有机会接触到格雷戈里尼的这部电影。上诉法院认定，法官给出的指引充分；即便陪审团当时还有待澄清的疑问，法官也有权直接采纳这份一致裁决。

这起案件一波三折：2020 年诉讼曾被驳回，2022 年上诉后案件发回重审，之后才进入陪审团庭审阶段。《灵异女仆》由劳伦 · 安布罗斯、托比 · 凯贝尔、内尔 · 泰格 · 弗里、鲁伯特 · 格林特主演，沙马兰担任执行制片人。