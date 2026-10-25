国内首部 AI 院线长片《三星堆：未来往事》，票房过百万

IT之家 10 月 25 日消息，猫眼专业版数据显示，《三星堆：未来往事》电影票房已达到 116.2 万。

据IT之家了解，《三星堆：未来往事》是国内首部获得国家电影局公映许可证的 AI 全流程院线长片，上映于 10 月 23 日。本片片长 100 分钟，所有角色均为原创数字形象，不含对真实演员的数字复制。

同时，本片故事设定在未来人类将一切决策交给算法而引发全球危机，破解困局的线索指向三星堆七个古老刻符，形成“答案在过去，危机在未来”的叙事结构。

这部影片的制作方式决定了它“首部”标签的实质含义。全片依托博纳自研的“博卡电影云片场”完成，创作团队历时两年，产出 120 余万张底图，完成上百次全片迭代。据官方介绍，AI 主要承担生成与执行，创意构思、剧本、镜头设计与审美判断由博纳 AIGMS 团队完成。团队参照传统剧组设置了编剧、导演、制片、美术、摄影、灯光、音效、剪辑等 17 个专业分工，参与人员近百人。

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