iFixit 拆解苹果 iPhone Duo：初步锁定折叠屏故障潜在诱因

IT之家 10 月 26 日消息，iFixit 已经完成了对苹果 iPhone Duo 的拆解，曝出不少亮点，也发现了一些隐患，这款机型被该机构称为目前可维修性最强的折叠屏手机。

IT之家注意到，在本次拆解的众多发现里，最让人惊喜的当属可维修性评分：这款机型拿到了满分 10 分里的 5 分，创下 iFixit 给折叠智能手机打出的历史最高分。

当然，这只是临时评分，最终得分还要等官方替换配件正式上市后才能敲定，但对于苹果首款折叠机型来说，这个结果已经足够振奋人心。

不出意料，本次拆解的核心重点是铰链，这也是这款 iPhone 最大的技术亮点。iFixit 提到，苹果多年前申请的专利就已经透露出铰链的设计思路，而真机拆解后大家才看到，这套机构比专利图纸呈现的还要精密复杂。

拆解依旧从 iFixit 经典的荧光粉尘测试开始，工作人员可以在拆机过程中追踪粉尘侵入机身的路径。iPhone Duo 具备 IP68 防尘防水等级，机身完全防尘，还能在 6 米深的水下浸泡 30 分钟。

测试刚结束，工作人员就发现铰链开合时发出细碎的摩擦声响。不过继续拆解后可以看到，进入铰链内部的粉尘并不算多，和该机构测试过的其他折叠机型相比，防尘表现要好不少。

铰链内部集成了大量齿轮、弹簧与联动金属关节，同时采用水滴造型结构，给屏幕弯折留出空间，避免折角过于尖锐。目前绝大多数折叠手机都在用水滴铰链设计，不过苹果在这套结构里加入了不少独有的工程巧思。

苹果还加装了弧形导向结构，用来控制关节运动轨迹，减少手机开合时屏幕受到的拉扯应力。

屏幕故障的潜在诱因

说到应力问题，iFixit 已经找出了 iPhone Duo 用户反馈的屏幕早期故障的一些可能原因。不少用户反映，在开合手机时会听到咯噔一声，随后内屏就会出现横向亮线。

值得注意的是，绝大多数故障都集中在同一个位置：两半机身连接线的开孔与铰链中部支撑结构的衔接区域。

工作人员借助 CT 扫描、拆机实拍画面以及苹果专利资料，搭建出了铰链的三维模型，排查屏幕受损的诱因。

第一种推测：手机闭合时，中间的支撑条无法正常收回，持续向内挤压屏幕。第二种推测：控制铰链运动的弧形导轨，在折叠过程中会高出周边零件，一旦导轨卡滞、无法正常归位，就有可能剐蹭屏幕。

iFixit 还指出，故障区域同时汇集了多处结构棱边与零部件，应力容易集中在脆弱的多层屏幕面板上。

本次拆解还无法完全敲定故障根源，但用户反馈的损坏位置和铰链内部结构高度吻合，为后续深入排查提供了清晰方向。

其他有趣细节

iFixit 还仔细观察了 iPhone Duo 的哑光纳米纹理内屏。苹果官方介绍，这种表面可以散射光线，弱化折痕视觉效果。在显微镜下，屏幕表面布满细密的圆形凸起，能够打散反射光，让折痕变得不那么显眼。

显微镜下的像素排布也有新发现。部分子像素呈椭圆形，朝向各不相同，没有采用统一排列样式。

iFixit 援引苹果的一项专利分析，这种排布方式可以降低衍射带来的视觉畸变，进一步弱化折痕。拆解博文里附上了像素排布实拍图，直观展示了苹果优化反光效果的设计思路。

再来看像素布局，内屏前置摄像头上方的区域做了特殊处理。和 iPhone 18 Pro 的屏下红外摄像头方案一致，Duo 把这片区域的像素间隙做得更大，保证光线可以穿透屏幕到达下方摄像头。这片区域的像素形状更圆润，排布也更加规整。

屏幕部分还有一处利好：内屏四周的边框靠卡扣固定，没有完全依赖胶水，拆卸时不容易损坏。外屏同样可以轻松取下，这对维修来说是个好消息，因为很多内部维修项目都需要先拆下外屏才能操作。

再来看电池部分，iFixit 展示了双电芯的布局：一块电池放在后盖玻璃下方，另一块安置在外屏下方。这意味着想要更换两块电池，必须拆开机身的左右两半。大容量电池额定电量 11.567 瓦时，小电池为 7.506 瓦时，合计总电量 19.073 瓦时。

两块电池都采用电控可释放胶，通电就能松开粘胶，不用强行撬取。iFixit 评价，这是所有折叠手机里最顺畅的电池拆卸设计。

本次拆解还剖析了 iPhone Duo 全新的主板架构、屏幕多层结构，以及各层面板独立运动来适配折叠动作的原理。

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