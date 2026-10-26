马斯克的 Grok 发布 AI 版《奥德赛》前 7 分钟内容，被指缺乏艺术感染力

IT之家 10 月 26 日消息，就在埃隆 · 马斯克（Elon Musk）宣称 Grok 将推出一部完整、“符合历史”的《奥德赛》电影三个月之后，Grok 放出了其前七分钟内容，并将其称作《奥德赛》系列第一集。

马斯克此前曾公开抨击克里斯托弗 · 诺兰（Christopher Nolan）执导的《奥德赛》，原因是诺兰选用了非白人演员与跨性别演员。在很多方面，诺兰恰好和马斯克形成鲜明对照：这位 SpaceX 与特斯拉的 CEO 不断鼓吹太空数据中心，持续发布大量 AI 生成内容；而诺兰自称是“技术怀疑论者”，还说在 AI 出现之前，他从未见过哪项技术“遭到公众如此彻底的抵制”。

据IT之家了解，诺兰版《奥德赛》虽然也大量运用视觉特效，但主要依靠实景拍摄完成，摄制工作横跨六个国家，参演演员与工作人员多达数千人。影片七月上映后票房大获成功，IMAX 场次连续数月一票难求，也大概率会成为下一届奥斯卡奖的热门候选。

至于 Grok 版本的《奥德赛》（由 Grok 与 Wonder Studios 以及导演戴夫 · 沃克（Dev Walker）联合制作），好坏就留给大家自行观看评判。

外媒 Techcrunch 对其评价如下：