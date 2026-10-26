马斯克的 Grok 发布 AI 版《奥德赛》前 7 分钟内容，被指缺乏艺术感染力

IT之家 10 月 26 日消息，就在埃隆 · 马斯克（Elon Musk）宣称 Grok 将推出一部完整、“符合历史”的《奥德赛》电影三个月之后，Grok 放出了其前七分钟内容，并将其称作《奥德赛》系列第一集。
马斯克此前曾公开抨击克里斯托弗 · 诺兰（Christopher Nolan）执导的《奥德赛》，原因是诺兰选用了非白人演员与跨性别演员。在很多方面，诺兰恰好和马斯克形成鲜明对照：这位 SpaceX 与特斯拉的 CEO 不断鼓吹太空数据中心，持续发布大量 AI 生成内容；而诺兰自称是“技术怀疑论者”，还说在 AI 出现之前，他从未见过哪项技术“遭到公众如此彻底的抵制”。
据IT之家了解，诺兰版《奥德赛》虽然也大量运用视觉特效，但主要依靠实景拍摄完成，摄制工作横跨六个国家，参演演员与工作人员多达数千人。影片七月上映后票房大获成功，IMAX 场次连续数月一票难求，也大概率会成为下一届奥斯卡奖的热门候选。
至于 Grok 版本的《奥德赛》（由 Grok 与 Wonder Studios 以及导演戴夫 · 沃克（Dev Walker）联合制作），好坏就留给大家自行观看评判。
外媒 Techcrunch 对其评价如下：
说实话，它并没有我预想中那样不堪入目，效果也确实优于马斯克近期发布的其他 AI 视频。有些片段，如果不知情的话，我甚至会以为是真人演员在真实海面上航行。我无法评判 Grok 版本是否符合史实，但片中所有角色的肤色，看起来都符合马斯克的偏好；旁白配音带着英式口音，玩过奇幻类电子游戏或是看过近二十五年里流水线式好莱坞史诗片的人，都会觉得这个声线十分眼熟。
但这段影像最欠缺的，是艺术感、感染力，以及能牵动人心的内容。故事背景全靠前面提到的旁白铺陈，冗长拖沓，好不容易结束旁白，画面里就接连出现一个个留着胡须的人物，台词生硬拗口，对比之下，诺兰影片里的对白都称得上文采斐然。
少数单独镜头尚能勉强模拟真实画面，但整部短片毫无生气，既没有叙事节奏，也无法让观众对画面里的人和事产生共情。诺兰版《奥德赛》将近三小时，我全程都能投入观看，可 Grok 这个版本，我还没看到一半，就已经乏味地不停查看剩余时长。
很难想象自己还愿意再看七分钟同类内容，更别说看完一整部长片。