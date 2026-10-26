玩家呼吁 EA 保住《质量效应》IP，请愿签名数突破 18.7 万

IT之家 10 月 26 日消息，一份为保住 BioWare 备受喜爱的科幻角色扮演游戏《质量效应》发起的请愿书，签名数量已经超过 18.7 万。

本周早些时候，玩家迎来了 BioWare 令人难过的落幕。在沙特以 550 亿美元（IT之家注：现汇率约合 3,679.06 亿元人民币）杠杆收购美国艺电（EA）数月之后，裁员如期而至。业内专家早有预料，但这件事依然引来行业大范围的谴责与惋惜。

这份请愿的发起者乔 · 史密斯（Joe Smith），并没有强求 EA 收回对 BioWare 的相关决定；请愿书的诉求是“采取明确举措，承诺继续开发《质量效应》系列”。

这份发布在 Change.Org 上的请愿页面写道：“这份承诺需要配套充足的资金、足够的开发人员以及合理的制作周期，以此维系并提升该系列一贯的高水准。”

请愿书还提出另一种方案：“EA 也可以考虑将《质量效应》的知识产权授权给其他工作室，由同样怀有热忱、拥有契合愿景的团队接手，让这个 IP 存续下去，重获生机。”

请愿书中写道：“全球无数粉丝投入数千小时探索这个银河世界，和立体鲜活的角色、扣人心弦的故事建立了深厚羁绊。这个系列早已超越普通游戏的体验，凝聚起一个崇尚选择、尊重个性、共享冒险的玩家社群。倘若这个宇宙不再有新作开发，对粉丝而言是沉重打击，对于整个叙事向游戏的多元发展来说同样是巨大损失。”

之前一名自称曾加入 BioWare 社区顾问团的内容创作者，曝出了已经取消开发的下一部《质量效应》新作的相关信息，该作原名为《质量效应宇宙》（Mass Effect Universe）。

这名视频博主在 X 平台（原推特）发布长帖，称自己凭借“质量效应顾问团”成员的身份，看过 BioWare 当时正在开发的内容，并且在开发过程中提供过反馈意见。

在此之前，一段《质量效应宇宙》的内部预告已经流出；在工作室关停、项目取消之后，BioWare 确认这段预告属实。

美国艺电这一轮大规模裁员，同样波及了重生娱乐、Maxis、Full Circle、EA Motive 以及旗下其他工作室的开发人员。