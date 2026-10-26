亩产 1211.14 公斤：我国玉米种植迎全球新纪录，一个人一部手机管上万亩地

IT之家 10 月 26 日消息，据央视新闻今日报道，新疆伊犁州玉米完成了田间测产，311.56 万亩平均亩产达 1,211.14 公斤，创下全球同尺度大面积单产最高水平。

专家在玉米田里划定取样面积，收割、脱粒、清杂，称量籽粒鲜重，测定水分含量。今年，伊犁万亩示范区亩产提高到 1609.4 公斤。

新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县农户薛泉生：我今年种了 4 万亩地吧，产量要比去年的高了 100 公斤，每亩增收 200 元左右。今年增产主要原因就是我们的水肥一体化。

薛泉生所说的水肥一体化是大面积单产提升集成增产技术的重要一环。水肥一体化是借助压力灌溉系统把肥料溶进灌溉水里，通过铺在田里的滴灌带直接送到作物根部土壤的农艺技术。和大水漫灌、人工撒肥相比，它能把浇水量、施肥量都拿捏得刚刚好，既增产又节水节肥。

新疆伊犁哈萨克自治州党委农村工作领导小组办公室副主任农业农村局副局长杨虎：上了水肥一体机之后呢，氮肥的利用率从 30% 提高到了 50%，水分的利用率也提高了 30% 到 40%。

新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县农户薛泉生：一个人凭一部手机可以管个五千、一万亩地，很轻松的。我们就平时脚不沾地就把活干了。水、肥料、人工，基本上每亩地较三年前、四年前就要省到 50 块钱左右。

在玉米拔节、抽雄、灌浆等关键期，水肥一体化灵活调配水肥，避免“卡脖子旱”和脱肥，提高结实率和千粒重。同时，小流量滴灌还能缓解土壤板结，避免地表积水径流，减轻土传病害，提升抗倒伏能力。