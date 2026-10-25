软银投资的农业无人机创企极飞科技：希望让每个农民都有自己的机器人

IT之家 10 月 25 日消息，据英国《金融时报》今天（25 日）上午报道，获得软银投资的中国农业无人机企业极飞科技，希望让“每个农民都有自己的机器人”。面对农业劳动力持续减少、气温不断升高，极飞认为，无需飞手操控的植保无人机能够帮助农民应对双重挑战。

按营收计算，极飞是仅次于大疆的全球第二大农业无人机制造商。公司推出了一系列配套自动化无人机场的产品，无人机降落后可自动完成清洗、充电和补充药液，系统还能自行规划喷洒航线。

极飞科技高级副总裁龚槚钦指出，缺少劳动力、农业从业人员老龄化，是中国农场面临的两大难题，许多农场还难以找到有空前来喷洒作业的无人机飞手。气候变化使天气更加极端，也让农业智能化、自动化变得愈发迫切。“未来每个农民都会有自己的机器人。这将带来革命性的改变，因为我们认为，眼下制约无人机行业发展的最大障碍就是飞手。”

龚槚钦指出，飞手往往希望尽快喷完一处农田，再赶往下一处，偏远地区的农场也很难吸引飞手上门。

推动农业走向自动化的另一股力量，是农业劳动力的快速流失。“AI 公司谈估值和市场规模，看的是能替代多少人。我们恰好相反：未来五年会失去多少劳动力，就意味着多大的市场规模。”

龚槚钦估算，中国每年约有 1200 万人从农村迁往城市。按照人口流动的速度，未来三年中国需要 300 万架无人机；如果要覆盖全国所有耕地，无人机需求量最高可达 1200 万架。

极飞的无人机、农业无人车和农田传感器销往近 70 个国家，包括美国、巴西以及非洲和东南亚多地。

极飞成立于 2007 年，最初经营面向普通消费者的航模品牌，目前正筹备赴港上市。根据 Caplight 的估算，极飞在 2023 年一轮融资中的估值约为 15 亿美元（IT之家注：现汇率约合 100.34 亿元人民币），软银持股 12.9%。

龚槚钦预计，为应对劳动力紧缺，未来十年中国以外的农场可能需要 500 万至 1000 万架无人机。

美国严格限制新款中国无人机的销售，已从极飞最大的海外市场退居第二位，巴西则升至首位。龚槚钦认为，今后开拓美国市场“会更加困难”。尽管如此，极飞最近仍获得了监管部门的批准，可以在美国销售最新型号的无人机。

他还指出，面对气候变化的威胁，即使是最习惯传统耕作方式的农民，也开始改变对无人机等新技术的态度。“技术、天气和劳动力短缺交织在一起…… 农民面对的情况变得非常复杂，承受的压力也很大。”