小鹏集团 Robotaxi 定名小鹏悠游 XPENG YOYO，打车小程序同步上线

IT之家 10 月 8 日消息，今天（8 日）上午，小鹏汽车官微宣布：小鹏集团 Robotaxi 正式定名“小鹏悠游 XPENG YOYO”。根据介绍，中文名“小鹏悠游”，是悠然于心、畅游于行的出行体验；英文名“XPENG YOYO”，全世界都轻松好读，是 Ta 走向世界的第一步。

“小鹏 YOYO 自动驾驶”小程序也同步迎来上线，用户内测名额陆续开放。据悉，用户可提前通过小程序远程调节车内温度、香氛，预选音乐风格。

今年 1 月，小鹏集团取得广州智能网联汽车道路测试许可，正式进入常态化 L4 公开道路测试。3 月，小鹏集团成立 Robotaxi 业务部，统筹产品定义、研发测试与运营全链路工作，加速商业落地进程。

据IT之家此前报道，今年 5 月，小鹏 GX 首台 Robotaxi 量产车正式下线。7 月，小鹏汽车 Robotaxi 开始内测，何小鹏成为第一单用户。

今年 8 月，小鹏集团董事长、CEO 何小鹏透露，搭载第二代 VLA 的前装量产 Robotaxi 已在广州完成超 2000 次内测订单，跑通载人示范运营的全流程。公司已完成云端接管的平台开发，目标在明年实现无安全员的载客运营。

根据何小鹏的预计，广州 Robotaxi 业务最早可在 2027 年下半年实现单车盈亏平衡。决定盈亏平衡的主要因素并非车队总规模，而是特定运营区域内能否形成足够高的车辆密度。在人口较少的小城市，数百辆 Robotaxi 有望就足以跨过盈亏平衡门槛。

小鹏计划明年推出一款更适合 Robotaxi 业务的车型，并逐步把服务拓展至海外市场。