AI 交易热情降温，两只挂钩 SK 海力士的美股杠杆 ETF 将退市清算

IT之家 10 月 26 日消息，据彭博社报道，两只挂钩 SK 海力士（SK Hynix）的杠杆 ETF，在美国上市仅仅数月后就要清盘，背后原因是市场对 AI 交易行情的投资热情降温。

Tradr ETF 发行的这两只多头和空头产品，分别跟踪这家韩国芯片厂商的美国存托凭证（ADR），提供两倍于每日表现的收益或反向收益。ETF 发行方公告显示，SKHA（2 倍多）与 SKHN（2 倍空）大约将在 11 月 12 日进行清盘。

今年，SK 海力士以及同行三星电子的股价剧烈震荡，资金在 AI 概念股里快进快出。韩国及其他地区的杠杆 ETF 会放大个股日内波动，进一步加剧行情起伏；韩国本土监管机构近期也已经收紧了这类产品的监管规则。

SK 海力士首尔上市的股票，相比历史高点已经下跌 56%。市场对 AI 热潮的乐观情绪消退，投资者开始担忧：公司为大规模基建投入背负的高额融资成本会带来压力。

这两只 Tradr ETF 于 7 月 28 日挂牌上市，距离 SK 海力士 ADR 登陆美股仅仅过去几周。ProShares、Leverage Shares、Direxion 等多家机构也都推出过挂钩 SK 海力士的同类杠杆产品。

自上市以来，Tradr 两倍多仓 SK 海力士 ETF 跌幅超 5%；做空 ETF 更是大跌 42%。同期 SK 海力士 ADR 小幅上涨约 5%，表现强于其韩国本土正股。

两只产品的总资产相对峰值缩水超六成，当前合计规模仅约 130 万美元（IT之家注：现汇率约合 868.1 万元人民币）。