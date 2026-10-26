消息称更多用户反馈苹果 iPhone Duo 内屏出现“开裂”问题

IT之家 10 月 26 日消息，据外媒 smartprix 报道，苹果 iPhone Duo 开售至今，更多用户陆续反馈手机内屏出现“开裂”问题，多起案例呈现出相似的故障特征：屏幕沿铰链区域出现裂纹，部分设备还伴随着半边屏幕出现明亮横线或像素异常的问题。

一名美国用户发帖称，自己的 iPhone Duo 甚至没能顺利完成初始设置，屏幕便在大约折叠四次后开裂。该用户表示，铰链在发生故障前感觉比较紧，随后突然发出一声巨响。其驾车前往达拉斯的一家 Apple Store 后，店员立即为其更换了手机，并称这是当天遇到的首例类似情况。

另一名用户则表示，自己的 iPhone Duo 在合上充电期间出现屏幕开裂，距离购买还不到 24 小时。该用户强调，手机从未跌落，也没有在折叠时按压内屏。苹果同意为其更换设备，不过由于门店当时没有现货，无法立即完成换机。

印度也出现了类似报告。Vishnu Rajkumar 在 X 平台发文称，自己的 iPhone Duo 出现屏幕开裂问题，并已于前一晚向门店工作人员报告。他原本等待对方回应，但在再次联系之前，网上已经出现了其他用户遭遇相同故障的消息。

Rajkumar 表示，他了解到苹果在其他地区曾于数小时内为受影响用户更换设备，但自己在印度获得的答复有所不同。根据他的说法，门店表示目前没有可供更换的库存，只能等待下一批配货。

由于 iPhone Duo 开售至今只有数天，目前报告的故障案例数量相对于已售出的设备总数仍然有限，尚不足以证明产品存在大范围的设计或制造缺陷。不过当前苹果 iPhone Duo“内屏问题”实际上已成为社交平台热搜，按照苹果通常的售后政策，如果设备在正常使用过程中出现此类问题，用户预计是可以前往当地 Apple Store 联系店员免费换货。