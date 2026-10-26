首页壁纸被替换为游戏海报：微软 XBOX 游戏机强推《使命召唤：现代战争 4》广告引发玩家不满

IT之家 10 月 26 日消息，微软此前在 XBOX 平台推出大型第一方游戏时偶尔会在主界面投放宣传广告，然而随着《使命召唤：现代战争 4（Call of Duty：Modern Warfare 4）》于 10 月 23 日发售，微软本次营销更加猛烈，将用户游戏机首页背景直接替换为了游戏广告，引发用户不满。

综合 Windows Central 报道，微软在本次营销活动中，擅自替换了用户本身为 XBOX 设置的自定义壁纸。许多用户表示，即使理解微软需要为新游戏进行宣传，也不希望广告未经同意便覆盖自己的个性化设置。

目前，用户只能手动关闭这一广告。具体办法为依次进入“设置”>“常规”>“个性化”>“我的背景”，取消勾选“显示活动主题背景”，以避免系统继续自动应用与活动相关的背景。

IT之家注意到，XBOX 新任首席战略官 Matthew Ball 此前也曾表达过通过增加广告收入缓解游戏行业成本压力的观点。他认为，如今许多游戏的开发成本已经高得难以持续上涨，而消费者又不愿意支付更高价格，行业需要寻找其他收入来源，广告可能成为其中一种解决方案。

至于《使命召唤：现代战争 4》本身，目前该作的媒体评价表现尚可。游戏战役部分的媒体评价在发售前已经解禁，其中 IGN 给出 8 分，称其“让我再次对这个系列有了感觉”；GameSpot 给出 7 分，认为这是自 2019 年《现代战争》以来最好的战役；GamesBeat 给出 4.5/5，GamesRadar 则形容其为“一部自信的电影化射击游戏，为近十年的叙事带来了令人满意的收束”。