VGN 联名腾讯天美工作室 V98Pro V4 TiMi 限定款机械键盘发售：带有小云仔发声键帽按钮，首发价 419 元

IT之家 10 月 26 日消息，VGN 联合腾讯天美工作室推出的 V98Pro V4 TiMi 限定款机械键盘现已在京东发售，该键盘采用云朵轴，使用天蓝色外观，首发价 419 元。

该键盘主体采用了清新的天蓝色外壳，搭配定制云朵图案印花键帽及一颗联名小云仔发声键帽按钮，按下时会发出“TiMi”的声音。该键盘还配备了 V-Display 情绪屏，支持输入交互模式和用户自定义图案。

性能和规格方面，该键盘采用了 98 配列（100 键）设计，重量约 1132g±50g。键盘采用了 Gasket 结构，并进行了消音填充，搭配 PC 横向开槽定位板和 FR-4 单键开槽 PCB，全键支持热插拔，并且全键无冲。

该键盘支持有线、2.4G 和蓝牙三模连接，其采用 VGN 全自研的“破阵”方案，支持原生双 8KHz 回报率，并具备全链路频段智能调控以增强抗干扰能力。键盘内置 10000mAh 容量电池，最长续航可达 347 天。

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