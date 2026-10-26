倍思飓风 3 号 160W 屏显充电头首销：3C 设计、支持 PD AVS / MiPPS 协议，带主动散热，399 元

IT之家 10 月 26 日消息，倍思飓风 3 号 160W 全协议氮化镓屏显充电头现已在京东发售，该机采用 3C 设计，支持 PD AVS 协议，配备主动散热能力，定价为 399 元。

据官方介绍，该充电头搭载 1.8 英寸 TFT 屏幕，可实时显示功率、预估充电时长、温控等充电状态，行业首创智能充电总结报告，充电结束自动生成专属报告，方便用户掌握充电情况；还支持双击翻转屏幕、趣味屏保，兼具实用性与可玩性。

该充电头任意 USB-C 单口都支持最大 140W Max 输出，三口总功率可达 160W Max，支持三口同时充电，其中 C3 接口支持小米 120W 澎湃秒充，小米 17 Pro 30 分钟可充至 80%。

此外，该充电头创新性搭载主动散热系统，配备直流离心高速涡扇，磁悬浮马达转速可达 12500 RPM，最大风量 0.96 CFM，相比传统设计风量提升 128%，支持睡眠模式，可手动关闭风扇，满足夜间充电低噪音需求。

同时，该充电头支持 AI 自适应主动控温，配备 2584mm² 石墨烯导热面积，无死角覆盖热源，从根源杜绝单点积热，实测满血充电 10 分钟温度立降 18℃，最终充电温度可控制在 66℃，相比传统被动散热的普通高功率充电器低 15℃。

IT之家附详细参数如下：

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