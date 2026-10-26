英伟达为开发者更新路径追踪工具：性能提升 20%，支持 Windows on Arm

IT之家 10 月 26 日消息，英伟达面向开发者的 RTX Path Tracing 路径追踪开发工具已更新至 1.9.0 版本，性能最高提升 20%，并支持 WoA（Windows on Arm）平台。可用于 RTX Spark 笔记本。

据介绍，RTX Path Tracing 是一款免费的开发工具和技术演示程序，整合英伟达最新 RTX SDK 光追技术和 DLSS，旨在展示一种适用于 DirectX 12 和 Vulkan 的纯路径追踪光照方案，无需依赖光栅化技术。

英伟达表示，RTX Path Tracing 1.9.0 相比 1.8.1 版本，在画质相当或更好的情况下性能提升 20%。本次更新的重要改进是降低大量实例场景的 CPU 帧耗时，同时减少不透明度微贴图（IT之家注：Opacity Micromaps）内存占用。

本次更新的另一项改进则是引入异步计算队列，可将 DLSS 光线重建的输入处理，与前一帧的 DLSS 光线重建及后处理任务并行执行，从而提升整体性能。并且该开发工具现已支持 Windows on Arm 系统，可用于 Arm 处理器的 RTX Spark 笔记本电脑。