英伟达瞄准 AI 软件订阅收入，黄仁勋提出每块 GPU 每年约 2000 美元

IT之家 10 月 26 日消息，英伟达首席执行官黄仁勋（Jensen Huang）表示，配套 AI 软件的年度授权费约为每块 GPU 2,000 美元（IT之家注：现汇率约合 13,355 元人民币），用来“运行英伟达提供的、在这些 AI 工厂上支撑 AI 智能体运转的全套软件”。相关发言视频近日流出，按照 FourWeekMBA 给出的一种测算情景，如果付费授权达到 500 万份，这套定价模式五年内有望带来 500 亿美元（现汇率约合 3,338.72 亿元人民币）收入。

黄仁勋在 10 月 22 日柏林 GTC 大会上谈到了该定价，英伟达也在会上公布了更宏大的规划：打造覆盖芯片、软件以及 AI 智能体安全能力的 AI 基础设施业务。“软件授权会逐渐成为我们业务里非常重要的一块。我们的授权模式大致是这样…… 举个例子，想要运行英伟达全套用于在 AI 工厂上部署智能体的软件，费用大约是每块 GPU 每年 2,000 美元（现汇率约合 13,355 元人民币）。”黄仁勋说。

这笔收入的体量很容易估算。如果有 500 万块 GPU 纳入付费授权范围，按每块每年 2,000 美元（现汇率约合 13,355 元人民币）计算，英伟达每年就能入账 100 亿美元（现汇率约合 667.74 亿元人民币）；只要客户持续续费，五年合计可达 500 亿美元（现汇率约合 3,338.72 亿元人民币）。但这里存在不确定之处：英伟达没有说明 2,000 美元（现汇率约合 13,355 元人民币）这个报价对应的 GPU 适用范围，也没有确认它是不是统一标准定价。这套授权具体包含哪些软件、不同产品之间权限会不会重叠，同样尚不明确。

区分清楚这点十分关键，因为英伟达本来就有收费的企业级软件产品。其 AI Enterprise 平台一年订阅标价是每块 GPU 4,500 美元（现汇率约合 30,049 元人民币）。黄仁勋提到的 2,000 美元（现汇率约合 13,355 元人民币）虽然更低，但英伟达没有证实两个价格对应的产品、授权条款完全一致，不能直接当成官方降价。

这次讨论软件授权的背景，是英伟达正在开发更多配套基础设施，方便企业部署、管理 AI 智能体。这类系统可以调用工具、读取数据、自动执行任务，当企业大规模上线它们时，会产生新的安全与管理难题。

10 月 21 日，英伟达发布 OpenShell 参考架构，这套系统整合 Vera Rubin 算力基础设施、Vera CPU，以及搭载英伟达 Sentry 安全组件的 BlueField-4 数据处理器（DPU）。OpenShell 为 AI 智能体提供安全运行环境，划定智能体的行动边界，限制它调用工具与访问资源的权限。英伟达介绍，Sentry 可以独立监控智能体行为，一旦智能体试图越界，就将它隔离。这套架构把安全管控下沉到底层基础设施，而不是仅仅依赖 AI 模型或应用内部的防护机制。

英伟达早在九月就推出了开放智能体安全平台，这套新参考架构是在前者基础上延伸而来，把管控思路拓展到企业基础设施与边缘设备。

其他厂商也在产品里加入同类管控能力。Anthropic 将 OpenShell 与 BlueField 硬件和 Claude 托管智能体结合，方便企业在执行沙箱内管控 AI 智能体能够访问的内容。Salesforce 开发了适配 OpenShell 的 Slack 管理桥接工具，管理员可以直接在 Slack 里审核智能体的访问申请、批准或拒绝权限，同时监控运行动态。

这套新软件定价，也呼应了黄仁勋一直以来的观点：英伟达早已不只是 GPU 供应商。公司业务已经延伸到网络设备、整机系统、企业软件以及面向 AI 负载的基础设施。黄仁勋近期在 BG2Pod 播客节目中说：“总有一天，大家可能不会再把我们归类成芯片公司。”他举例，英伟达已经进入医疗、汽车、通信、生命科学等多个行业，提供完整技术栈，而不只是芯片。

即便如此，英伟达还没有公布每 GPU 每年 2,000 美元（现汇率约合 13,355 元人民币）的收费方案何时生效、包含哪些软件，也不清楚这套定价如何和现有企业软件业务相衔接。