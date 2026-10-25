英伟达黄仁勋：市场对新型云服务商的需求高到离谱，但问题是缺钱

IT之家 10 月 25 日消息，当地时间 22 日，英伟达 CEO 黄仁勋接受美国 CNBC 采访时说，市场对新型云服务商的需求极其旺盛，“高到离谱（off the charts）”，但资金短缺正成为制约行业发展的主要障碍。“从基本面看，新型云服务商的市场需求非常旺盛。”

他还称，这些企业的能力“非同寻常”。“眼下最缺的是支撑企业增长的营运资金…… AI 各个领域都有大量需求，导致资金供不应求。市场需要的资金远超实际供应量，但问题终会得到解决。”

电力供应同样制约着 AI 行业的发展。在电价相对较高的欧洲，情况尤其突出。

黄仁勋指出，欧洲能源供应紧张，确保 Nebius 和 Mistral 等企业获得足够的电力，对其业务扩张十分重要。“欧洲可以吸引外来投资，但前提是拥有自己的基础设施。如果欧洲的新型云服务商能够在当地建立基础设施，就能以此为基础发展 AI 产业生态和 AI 经济，让 AI 经济的增长飞轮在欧洲启动，并在欧洲形成完整的循环。整个欧洲还需要更多的新型云服务商。”

近期，CoreWeave、Nebius 等新型云服务商的股票持续遭到抛售。投资者越来越担心，这些企业为建设 AI 基础设施投入了大量资金，而收回投资所需的时间恐怕比预期更长。

CoreWeave 的债务问题也引发投资者担忧。作为行业主要企业之一，CoreWeave 高度依赖借债来为数据中心建设筹集资金。

当日美股盘前交易中，新型云服务商股价继续走低。Nebius 下跌 3.6%，CoreWeave 下跌 4%，Iren 和 Applied Digital 均下跌近 4%。

英伟达正寻求加大对欧洲 AI 行业的投资，黄仁勋本月也密集接受欧洲媒体采访。英伟达已承诺向当地企业、高校和研究机构投入近 100 亿美元（IT之家注：现汇率约合 668.92 亿元人民币）。

上周访问伦敦期间，英伟达宣布入股英国 5 家初创企业，持股价值超过 10 亿美元（现汇率约合 66.89 亿元人民币）。此外，英伟达还投资了多家法国初创企业。

黄仁勋指出：“我们希望推动欧洲 AI 经济的发展。欧洲拥有雄厚的技术实力、丰富的工业经验和出色的科研能力，已经做好参与并在当地发展 AI 经济的准备。”