苹果 MacBook Pro 转向 OLED 屏幕后，Mini LED 笔记本面板年出货量预计 2027 年暴跌 75%

IT之家 10 月 26 日消息，据 Counterpoint Research 预测，苹果 MacBook Pro 笔记本预计将转向 OLED 屏幕，加速 Mini LED 笔记本面板市场萎缩。2025 年-2027 年间，Mini LED 笔记本面板的年出货量预计将下降 75% 左右。

IT之家了解到，苹果自 2021 年起便在 MacBook Pro 使用 Mini LED 面板。不过 Counterpoint 预测，采用 Mini LED 面板的笔记本电脑出货量将在 2026 年下降 38%，并在 2027 年进一步下降 60%。连续两年的下滑将使出货量降至 2025 年的四分之一。

同时，OLED 笔记本面板将迎来发展。该机构预计今年笔记本电脑 OLED 面板出货量将增长 50%，明年再增长 24%，较 2025 年累计增长 86%。Counterpoint 还认为，OLED MacBook Pro 和高端 AI PC 需求将成为这类面板增长的主要因素，但整个笔记本电脑显示面板市场预计将在 2026 年萎缩 3%。

Counterpoint 认为，OLED 面板具有更薄、画质更出色的优点，且成本竞争力正在不断增强，促使电脑厂商加速采用 OLED 技术。串联式 OLED 设计以及产能规模更大的生产设施，也将进一步促进市场增长。

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