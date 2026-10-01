Cadence 2026 财年第三财季归母净利润 2.9 亿美元，同比增长 0.91%

IT之家 10 月 27 日消息，Cadence今日发布 2026 财年（2026 年 1 月～2026 年 12 月）第三财季（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：

AI 解读

本季度营收与 Non-GAAP 每股收益均超出 Zacks 等市场机构共识预期，营收同比增长 22%至 16.33 亿美元（现汇率约合 109.04 亿元人民币），Non-GAAP 摊薄每股收益达 2.11 美元（现汇率约合 14.09 元人民币），高于市场预期。

公司与业务概览

Cadence Design Systems（铿腾电子，NASDAQ: CDNS）是全球领先的 EDA（电子设计自动化）软件与 IP 供应商，与 Synopsys 合计占据全球约 85% 的 EDA 市场份额，业务覆盖核心 EDA、半导体 IP、系统设计与分析（SDA）三大板块，深度受益于 AI 芯片与超大规模计算带来的设计需求增长。

2026 财年第三财季业绩亮点

营收 16.33 亿美元（现汇率约合 109.04 亿元人民币） ，同比增长 22%，经常性收入同比增长 18%，创历史新高

GAAP 营业利润率为 26.2%，Non-GAAP 营业利润率为 44.1%

GAAP 摊薄每股收益为 1.05 美元（现汇率约合 7.01 元人民币），Non-GAAP 摊薄每股收益为 2.11 美元（现汇率约合 14.09 元人民币）

季度末积压订单达 82 亿美元（现汇率约合 547.55 亿元人民币） ，未来 12 个月预计确认的剩余履约义务收入为 42 亿美元（现汇率约合 280.45 亿元人民币）

公司本季度回购股票使用 4 亿美元（现汇率约合 26.71 亿元人民币），董事会额外授权 25 亿美元（现汇率约合 166.94 亿元人民币） 回购额度

核心 EDA 收入同比增长 20%，IP 收入同比增长 24%，系统设计与分析收入同比增长 30%

业务展望

公司上调 2026 财年全年指引：

全年收入区间为 63.87 亿美元（现汇率约合 426.49 亿元人民币）～64.17 亿美元（现汇率约合 428.49 亿元人民币），收入增速指引上调至 21%

GAAP 营业利润率区间为 28.2%～29.2%

Non-GAAP 营业利润率区间为 44.2%～45.2%

GAAP 摊薄每股收益区间为 4.84 美元（现汇率约合 32.32 元人民币）～4.9 美元（现汇率约合 32.72 元人民币）

Non-GAAP 摊薄每股收益区间为 8.37 美元（现汇率约合 55.89 元人民币）～8.43 美元（现汇率约合 56.29 元人民币）

投资价值总结

公司凭借 AI 驱动的设计需求、创纪录的积压订单以及持续扩大的股票回购计划，展现出强劲的增长动能与股东回报能力。Maestro 领域专用 AI 模型与 AI Super Agents 的加速落地，进一步巩固了其在 EDA 行业的技术领导地位。